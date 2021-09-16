Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde açıklama.

Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde açıklama.

Anasayfa MAKALE Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde açıklama.
Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde açıklama.
Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde açıklama. Hadra Tarih: 2021-09-16 Saat: 10:22:01
Güncelleme : 2021-09-16 10:22:01Bu içerik 894 kez okundu.
Reklam

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine tıklayınız açıklamada bulundu.

Çalımbay, ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile güzel bir lig maçı oynadıklarını belirterek, “Maçla ilgili bazı söylemler oldu. Onların yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz, maçlarda zamandan çalmaya çalışan bir takım olmadık hiçbir zaman. Biz, her zaman mücadelemizi ortaya koyarız. Hem bizde hem de Fenerbahçe’de zaman zaman sakatlıkla oldu ve oyun durdu. Bunları bize mal etmeleri doğru değil. Öyle bir şey yapmadık çünkü” dedi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı