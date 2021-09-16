Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde açıklama.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine tıklayınız açıklamada bulundu.

Çalımbay, ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile güzel bir lig maçı oynadıklarını belirterek, “Maçla ilgili bazı söylemler oldu. Onların yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz, maçlarda zamandan çalmaya çalışan bir takım olmadık hiçbir zaman. Biz, her zaman mücadelemizi ortaya koyarız. Hem bizde hem de Fenerbahçe’de zaman zaman sakatlıkla oldu ve oyun durdu. Bunları bize mal etmeleri doğru değil. Öyle bir şey yapmadık çünkü” dedi.