Trendyol satıcıları için kar, reklam ve operasyonu tek panelde toplayan yazılım: Helpigo

Helpigo, pazar yeri satıcılarının maliyet ve komisyon karmaşasını azaltmak, reklam ve müşteri iletişimini hızlandırmak ve günlük operasyonu otomatikleştirmek için geliştirilmiş bir masaüstü uygulaması ekosistemidir. Resmi ön izleme ve ürün bilgileri için Helpigo web sitesi üzerinden demo akışını inceleyebilirsiniz.

Helpigo hangi problemi çözüyor?

Çok kanallı satışta kârlılık genelde “ciro iyi görünüyor” hissiyle ölçülür; oysa gerçek tablo ürün bazlı maliyet, kargo, iade, komisyon kırılımı ve reklam harcaması bir araya gelince ortaya çıkar. Helpigo bu parçaları aynı operasyonel dilde birleştirmeyi hedefler: satıcı, hangi ürünün gerçekten para kazandığını, hangi kampanyanın marjı erittiğini ve hangi süreçlerin güne yayılan manuel iş yükü oluşturduğunu daha net görebilir.

Yazılımın asıl çalışma ortamı kullanıcı bilgisayarındaki masaüstü uygulamasıdır; yukarıdaki bağlantıdaki www.helpigo.app arayüzü ise kurulum öncesi keşif için tasarlanmış interaktif ön izlemedir (gösterilen veriler örnek niteliğindedir). Bu ayrım, hem güvenlik hem de “önce deneyimle, sonra canlı entegrasyonla” ilerleyen bir satın alma sürecini mümkün kılar.

Kar ve maliyet hesaplama: ürün bazlı marjı şeffaf kılmak

Kârlılık hesabında en sık yapılan hata, komisyonu veya kargo katkısını ortalamalardan tahmin etmektir. Helpigo tarafında hedeflenen yaklaşım, ürün ve sipariş gerçekliğine yakın bir maliyet modeli kurmaktır: birim alış fiyatı, paketleme, kargo bandı, pazar yeri komisyonu ve kampanya indirimleri gibi kalemler aynı mantık çerçevesinde düşünülür.

Örnek senaryo (giysi): Liste fiyatı 899 TL olan bir ürün, %22 komisyon ve ortalama 45 TL kargo payı ile satıldığında “brüt kâr” ile “net kâr” arasında ciddi fark oluşabilir. Helpigo bu tür kırılımları tek tek satır satır takip etmeyi kolaylaştırmayı amaçlar; böylece “bu ürünü reklamda öne çıkarmak mantıklı mı?” sorusu his değil rakamla yanıtlanır.

Örnek senaryo (elektronik aksesuar): Düşük marjlı ama hızlı dönen bir SKU'da, iade oranı %4'ten %9'a çıktığında aynı ciroyla bile zarar edilebilir. Ürün bazlı maliyet ve iade görünürlüğü, bu tür erken uyarıları operasyon ekibine zamanında iletir.

Dashboard ve raporlama modülleri, bu metrikleri yönetici özetine indirger; satıcı “bugün para kazandım mı?” sorusuna yalnızca pazar yeri ekranındaki brüt satışa bakarak değil, maliyet sonrası netlikle yaklaşır.

Reklam yönetimi: harcamayı ciroyla değil marjla konuşmak

Pazar yeri reklamlarında klasik tuzak, yüksek tıklama veya gösterimle motive olup ürün marjını görmezden gelmektir. Helpigo çizgisinde reklam modülü, reklam bütçesini operasyonel ve finansal bağlamda ele almayı hedefler: hangi kampanyanın hangi ürün grubunu beslediği, dönüşüm maliyetinin sürdürülebilir olup olmadığı ve sezonluk dalgalanmalarda bütçenin nasıl kaydırılacağı tek çatı altında düşünülür.

Örnek: “Akşam saatlerinde ROAS yükseliyor” gözlemi tek başına yeterli değildir; aynı saat diliminde iade taleplerinin de arttığı bir kategoride net kâr düşebilir. Reklam kararları ürün kârlılığı ve iade eğilimiyle birlikte değerlendirildiğinde bütçe israfı azalır.

Örnek: Yeni lansman edilen bir koleksiyonda, ilk 14 gün agresif görünürlük alıp sonra marjı koruyan daha dar hedeflemeye geçmek yaygın bir taktiktir. Bu geçişin takibi, panelde kampanya ve ürün performansının yan yana okunabilmesiyle pratikleşir.

Reklam ekranlarına ilişkin ön izleme ve modül detayları Helpigo reklam yönetimi sayfasından takip edilebilir; canlı hesap bağlantıları gerçek kurulum kapsamında açılır.

Müşteri soru-cevaplarında yapay zekâ destekli yanıtlar: hız ve tutarlılık

Pazar yerlerinde müşteri soruları biriktiğinde iki risk oluşur: ya yanıt süresi uzar ve dönüşüm düşer, ya da hızlı kopyala-yapıştır yanıtlar marka dilini zedeler. Helpigo’nun hedeflediği yapay zekâ katmanı burada devreye girer: sık tekrarlanan soruları anlamlandırır, mağaza politikalarına uygun öneri yanıtlar üretir ve onay akışıyla insan kontrolünü korur.

Örnek soru: “Ürün yarın kargoya verilir mi?” — Model, kargo kesim saatlerinizi ve stok durumunu dikkate alarak standart bir yanıt taslağı önerebilir; satıcı tek tıkla gönderir veya düzenler.

Örnek soru: "Beden değişimi nasıl oluyor?" — İade ve değişim politikası metninizle uyumlu, yasal ifadeleri aşmayan bir cevap taslağı üretilir; böylece her temsilci farklı bir dil kullanmaz.

Örnek soru: "Faturayı şirket ünvanına keser misiniz?" — Kurumsal satış kurallarınız varsa, AI önce kontrol listesini hatırlatır (vergi numarası, sipariş notu) ve eksik bilgi varsa müşteriye net bir geri dönüş metni önerir.

Bu yaklaşımın faydası yalnızca hız değil; öğrenilebilir bir SSS omurgası oluşturmasıdır. Zamanla en çok gelen sorular etiketlenir, yanıtlar iyileştirilir ve ekip eğitim yükü azalır.

Komisyon tarifeleri ve toplu teklif katılımı: fiyat güncellemelerini seri yönetmek

Pazar yerleri dönemsel komisyon teklifleri veya kategori bazlı tarife güncellemeleriyle satıcıyı sürekli meşgul eder. Tek tek ürün seçmek yüzlerce SKU’lu mağazalarda haftalık operasyonu kilitler. Helpigo bu noktada tarife ve teklifleri merkezi görmeyi, kurallara göre filtrelemeyi ve toplu katılım kararlarını güvenli şekilde uygulamayı hedefler.

Örnek: “Ev yaşam kategorisinde belirli komisyon bandına giren ürünlerin tamamına teklif dahil ol” dendiğinde, manuel tarama yerine kriter bazlı seçim ve onay ekranı devreye girer; hata riski azalır.

Örnek: Bir teklifin marjı düşürdüğü ama stok eritmek için anlamlı olduğu ürünler ayrı etiketlenir; böylece "her ürün aynı stratejiyle teklife girsin" hatası önlenir.

Örnek: Kampanya bitiş tarihleri yaklaşırken otomatik hatırlatma ve rapor satırı, fiyatların eski tarifeye dönmesiyle oluşabilecek sürpriz zararları azaltır.

Komisyon tarifeleri ve ilgili ekranlara dair ön izleme için Helpigo komisyon tarifeleri sayfasına bakılabilir.

Sipariş akışı, raporlama ve operasyonel araçlar

Helpigo yalnızca finansal metriklerle sınırlı kalmayıp günlük operasyonu da kapsar: sipariş listeleme ve sıralama, iade süreçleri, teknik servis kayıtları, raporların dışa aktarılması, zamanlayıcı (scheduler) ile rutin işlerin planlanması ve barkod tasarımı gibi uçtan uca ihtiyaçlar tek ürün ailesinde düşünülür.

Örnek: Hafta sonu kesim saatine yetişmesi gereken siparişler için otomatik sıralama ve hatırlatma, kargo SLA ihlallerini düşürür. Örnek: İade nedenlerinin raporlanması, tedarik veya ürün açıklaması iyileştirmesi için geri bildirim döngüsü oluşturur.

Kimler Helpigo’yu değerlendirmeli?

Özellikle Trendyol üzerinde aktif satış yapan; ürün sayısı büyüdükçe Excel ve dağınık panolarla yetinmek istemeyen; reklam, komisyon ve müşteri iletişimini aynı strateji çatısında görmek isteyen ekipler Helpigo’yu değerlendirmek için doğru hedef kitleyi oluşturur.

Kısa soru–cevap

Helpigo bir web uygulaması mı?

Asıl ürün masaüstü uygulamasıdır; web sitesi ön izleme ve tanıtım amaçlıdır.

Hangi pazar yeri odaklıdır?

Ürün konumlandırması Trendyol satıcı operasyonlarıyla uyumludur; modüller pazar yeri gerçeklerine göre şekillenir.

Yapay zekâ yanıtları insan onayı olmadan gider mi?

Tasarım hedefi, öneri ve taslak üretip satıcının onay ve düzenleme kontrolünü korumaktır; böylece hem hız hem marka güvenliği sağlanır.