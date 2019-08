MAYA AZUCENA “ EN GÜZEL BENİM !‘’ DEDİ.

Brooklyn’ li sanatçı Maya Azucena, bir gece rüyasında gördüğü 13 yaşındaki kendisine bir şarkı yazdı. ‘ PRETTIEST’ adlı şarkısıyla ‘en güzel benim’ diyen sanatçı aslında her yaştan kadına, toplumun direttiği güzellik standartlarını umursamamalarını ve güzelliklerini dergi kapaklarında değil kendi içlerinden gelen özelliklerini kucaklayarak bulmalarını hatırlatıyor. Şarkı şimdiden eğlenceli bir marş niteliğinde listelerde yerini almaya başladı.

Video klibi izlemek için: https://youtu.be/u5Ej8dYb10E

Sosyal sorumluluk projeleri ile de çok tanınan Azucena, özellikle Kadın ve Gençleri Güçlendirme ve Aile İçi ve Cinsel Şiddete karşı dünyanın bir çok yerinde çalışmalar yapmaktadır.

BODRUM’ A AŞIK !

Bir süredir sahne çalışmalarını ülkemizde sürdüren Maya, Bodrum’ a aşık oldu ve yeni tekli çalışması “PRETTIEST” için Türkiye’ den bir ekiple çalışmayı tercih etti. Sean P-Diddy Combs, 50 Cent, Run DMC gibi sanatçılara prodüktörlük yapan Sonix The Mad Scientist ile birlikte yazdığı Prettiest şarkısının aranjmanını Oya Erkaya yaptı.

Teklinin video klibi’ nin büyük bir kısmı Kuum Hotel & Spa Bodrum’ da çekildi. Klip Sıla, Hayko Cepkin , Demir Demirkan gibi bir çok sanatçının da klipini çeken yönetmen Mustafa Özen tarafından çekildi.

‘GRAMMY’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

New York Brooklyn’li sanatçı Maya Azucena, uzun yıllardır insanları etkileyen ve ilham veren müzikler yapıyor. Müziğini ve sosyal sorumluluk projelerini içine alan birçok ödülün sahibi Azucena. Stephen Marley’in Yılın En iyi Reggae ödülünü kazandığı “Mind Control” albümündeki birlikteliği ile Grammy tarafından da ödüllendirilmişti.

Maya Azucena , aralarında Hollywood Bowl (Los Angeles), Beyonce ve Jill Scotla ayni sahneyi paylaştığı Essence Fest( New Orleans) dünyaca tanınan festivallerde konser verdi. Marcus Miller, Brass Against, Jason Miles, DJ Spinna, DJ Logic, Fitz and the Tantrums, Vernon Reid, and Bob Sinclair gibi ünlü sanatçı ve gruplarla beraber projeler yaptı. Son 3 senedir yaz döneminde Bodrum Marina Yacht Club ve önemli otellerin programlarında sahne almaya devam ediyor.

“PRETTIEST” şarkısının video klibine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Müzik ve Söz : Maya Azucena, Sonix The Mad Scientist

Aranjman : Oya Erkaya

Kayıtlar, Miks : Serkan Ayman

Yapım Şirketi : Bahçekat Müzik Yapım

Video klip : Mustafa Özen

Menajerlik : Reyhan Yalhi Management

www.mayaazucena.com