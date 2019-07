Black Desert Türkiye ve MENA’ya yepyeni bir ‘PvE Modu’ geliyor!

Yeni PvE modu “Kan Altarı” ile düşman akınlarına karşı mücadele etmeye hazırlanan maceracılar, bir yandan ödüller kazanırken diğer yandan aralarındaki dayanışmayı artıracak. Yeni sınıf Shai’nin gelişiyle başlayan kutlamalar ise devam ediyor. Kalıcı erişim kazanmak için Shai ile eşsiz bir maceraya atılmak yeterli.

Kötülük, bir zamanlar Yolsuzluğun Efendisi Kzarka’ya teklif edilen insan kurbanlarıyla birlikte antik odaların derinliklerine karıştı. Ancak yeni bir tehlike doğuyor ve maceracılar bu yeni tehlikeye karşı ayaklanmak için toplanıyor. Bugünden itibaren Black Desert Türkiye ve MENA’da, yepyeni bir PvE modu olan “Kan Altarı” için yoldaşlar bir araya gelecek ve güçlü düşman ordularına karşı birlikte savaşacak!

Bütün maceracılar ortak bir macerada bir araya geliyor!

Yeni PvE modu “Kan Altarı”, düşman akınlarını durdurmak için maceracıları üçlü gruplar halinde toplanmaya davet ediyor. Her düşman dalgası, kendisi ile Altar arasındaki her şeyi yok etmeye niyetli bir boss çağırmakla beraber, maceracıların daha güçlü bir düşman çetesiyle mücadele etmesini gerektiriyor. Bu düşman akınlarına karşı hayatta kalınan her raundda, her takımın hayatta kalan üyelerine değerli eşyalar ile değiştirilebilen ve “Unutulmuş Kişinin Mirası” olarak bilinen özel bir eşya verilecek. Bu eşya kullanıldığında, maceracılar çeşitli zırh kutuları elde edecek ve bu kutuların değerine göre çeşitli seviyelerde zırhlar kazanabilecek. 56’ncı seviye ve üzerinde olan yetenekli maceracılar, hayatta kalma mücadelesinin tamamında bu mücadeleye ortak olabilecek. 24 Temmuz 2019’a kadar “Kan Altarı” modunun ilk turuna katılan ve hayatta kalan maceracılara nadir ve özel ödüller verilirken, kalan turlar tamamlandıkça ödüller de artacak. Ayrıca rastgele seçilen 10 maceracı, Black Desert Türkiye ve MENA’yı kötülükten kurtarma çabalarının karşılığı olarak “Değerli Paket” ödülünü kazanacak.

Shai kutlamaları ile kalıcı erişim şansı devam ediyor!

Maceracıların tamamı için açık hale gelen Shai, bu dönem boyunca yoğun ilgi gördü. Shai’nin gelişiyle başlayan kutlamalar, ekstradan yüzde 30 Kimya ile EXP artışı sağlayacak hot time etkinliği ile 17 Temmuz 2019’a kadar devam edecek. Bunun yanı sıra, maceracıların satın alabilecekleri bütün eğitim kitabı paketlerinde yüzde 50 indirim 31 Temmuz 2019’a kadar devam edecek. Shai’nin gelişiyle devam eden bir başka etkinlik ise oyunculara kalıcı erişim hakkı sunuyor. Bu süre zarfında Shai karakteri ile 58’inci seviyeye ulaşan maceracılar, aynı zamanda 50 milyon gümüş para ödülünü de kazanacak.

Kan Altarı ve Shai kutlamaları gibi birçok etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için tr.playblackdesert.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Black Desert Hakkında:

Black Desert, açık dünya aksiyon MMORPG oyun türünü baştan yazıyor. Ayrıntılı grafikler ve yetenek tabanlı savaşlarla Black Desert, destansı mücadeleler ve serüvenlerle dolu geniş açık dünyasının kapılarını oyunculara açıyor. Kolay kontrolleri, özel tasarlanmış açık dünyası ve kapsamlı hikâyesiyle hem yeni hem de deneyimli MMO ve ARPG oyuncularını heyecanlandıracak. Piyasadaki oyunlar arasında en ayrıntılı karakter yaratma sistemine sahip Black Desert ile oyuncular, sınırlı karakter yaratma seçeneklerini aşarak kendilerini en iyi şekilde tasarlayabiliyorlar. Black Desert, 150'den fazla ülkede yayınlanarak 10 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya ulaştı. Mobil ve konsol sürümleri üzerindeki çalışmalar, 2018 ve sonrasında yayınlanmak üzere devam ediyor.

Black Desert hakkında daha fazla bilgi için: www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Steam sayfasına ulaşmak için: store.steampowered.com/app/836620/Black_Desert_Online_Turkiye_and_MENA

Black Desert Facebook sayfasını takip etmek için: www.facebook.com/playblackdesertTR