Cobra II ve Arma 6x6 araçları

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Cobra II ve Arma 6x6 araçları
Cobra II ve Arma 6x6 araçları admin Tarih: 2017-12-12 Saat: 23:15:46
Güncelleme : 2017-12-12 23:15:46Bu içerik 261 kez okundu.
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Cobra II ve Arma 6x6  araçları 

Otokar, Kuveyt'te Cobra II ve Arma 6x6 araçlarını görücüye çıkardı. Türkiye’nin Öncü otomotiv ve savunma sanayi şirketlerinden olan otokar, Kuveyt’te iki yıl içerisin de bir düzenlendiği GDA Savunma ve Havacılık Fuarın da fikri mülkiyet hakları kendine ait olan Cobra Il ile Arma 6x6 zırhlı araçları ile kendi tasarımı olan kule sistemleri bulunmaktadır.

Şirket den yapılan açıklamalar da, otokar Körfez Bölgesin de varlığını güçlendirmeyi sürdürmektedir. 12-14 aralık tarihleri arasın da Kuveyt de yapılan GDA Savunma ile Havacılık Fuarın da otokar, Bölgede kullanılan Arma 6x6 ile Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerli araçlarını kendi tasarımı bulunan Bozok ile keskin kule sistemlerini de sergilemektedir.

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