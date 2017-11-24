7 bin TL'ye iPhone X

7 bin liralık iPhone X için gece yarısı kuyruk oluştu. iPhone X gece yarısı itibari ile satışa sunuldu. İstanbul’un bazı mağazalarında gece yarısı 7 bin liralık telefon için kuyruklar meydana geldi. Apple’ın yeni ürünü olan iPhone X Türkiye de gece saatlerinde satışa sunuldu.

Türkiye’ye ilk kez getirilen telefonların satışa sunulmasından önce birçok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat caddesin de bulunan GSM Şirketi önünde sıra oluşturdular. Saatler tam 00.00 olduğun da kapılar açılır açılmaz müşteriler içeriye girdiler.

İçerde iPhone X’ı inceleyen insanlar hemen kasaya koştular. 6 bin 100 TL ile 7 bin TL arasında satılan telefonlar için insanlar sıra oluşturdular. Telefonu alan insanlar mutluyuz ve kullanacağız diyerek önceden sipariş verdiklerini de söylediler.