E-devlette bir yenilik daha

e-Devlet'te bir yenilik dah geldi. Evinizi e-devlet taşıyacak! Ulaştırma, Denizcilik ile Haberleşme Bakanlığının Müsteşarı olan Suat Hayri Aka, su, elektrik ile gaz gibi aboneliklerin artık E-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ile Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı olan Suat Hayri Aka, e-devlet üzerinden sistemin de aylık girişinin 117 milyona çıktığını dile getirirken 35 milyon kullanıcının ise sisteme girişte bulunduğu 16 milyon şahısın ise e-devlet üzerinden sitesini aktif bir hale getirip kullandıklarını söyledi.

Aka on yıllık periyot içerisin de e-devlet sistemi içerisin de iki yüz milyon lira olarak yatırım yapıldığını dile getirirken sistemin de yeni uygulamalar ile de fazla geliştirileceğini dile getirdi. Parolanızı aldıktan sonrasın da E-Devlet sistemine girişte bulunabilirsiniz.