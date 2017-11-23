E-devlette bir yenilik daha

Anasayfa TEKNOLOJİ E-devlette bir yenilik daha
E-devlette bir yenilik daha
E-devlette bir yenilik daha admin Tarih: 2017-11-23 Saat: 21:07:36
Güncelleme : 2017-11-23 21:07:36Bu içerik 339 kez okundu.
Reklam

e-Devlet'te bir yenilik dah geldi. Evinizi e-devlet taşıyacak! Ulaştırma, Denizcilik ile Haberleşme Bakanlığının Müsteşarı olan Suat Hayri Aka, su, elektrik ile gaz gibi aboneliklerin artık E-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ile Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı olan Suat Hayri Aka, e-devlet üzerinden sistemin de aylık girişinin 117 milyona çıktığını dile getirirken 35 milyon kullanıcının ise sisteme girişte bulunduğu 16 milyon şahısın ise e-devlet üzerinden sitesini aktif bir hale getirip kullandıklarını söyledi.

Aka on yıllık periyot içerisin de e-devlet sistemi içerisin de iki yüz milyon lira olarak yatırım yapıldığını dile getirirken sistemin de yeni uygulamalar ile de fazla geliştirileceğini dile getirdi. Parolanızı aldıktan sonrasın da E-Devlet sistemine girişte bulunabilirsiniz.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır