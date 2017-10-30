170 sezon oynadı

Anasayfa TEKNOLOJİ 170 sezon oynadı
170 sezon oynadı
170 sezon oynadı admin Tarih: 2017-10-30 Saat: 17:22:46
Güncelleme : 2017-10-30 17:22:46Bu içerik 263 kez okundu.
Reklam

170 sezon oynadı 

Oyun bağımlılığında son nokt: 170 Sezon 'Football Manager' oynadı. Bilgisayar oyunları arasın da bağımlılık yaratanlardan olan “Football Manager” tuhaf bir rekor konusu oldu.

6 şampiyonlar ligi oynadı 

26 yaşın da ki Seb Keenan, bu bağımlılığı bir sonra ki adıma taşıdı. Keenan, doğup büyüdüğü şehrin takımı olan Oxford United isimli bir oyunda 170 sezonu tamamlayarak Guinness rekorlar kitabında yer aldı. Altı ay süre ile günde yedi saat Football Maneger oynayan Keenan, bu sürede takımı ile 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Oyun severler tebrik etti 

Oxford klubü Keenan, Başarsısını tebrik ederek bir maçında stadyum da ağırlanabileceğini söylediler. 26 yaşın da ki oyun sever yaptığı rekorlar ile olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır