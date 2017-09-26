Günümüzde pek çok kişi akıllı telefon kullanmaktadır ve bu sayede sosyal medya uygulamaları ilgi görmeye başlamıştır. Son zamanlarda fotoğraf ve video paylaşmak da moda olduğu için Instagram başta olmak üzere bu tarz uygulamalar da çok fazla kullanılmaktadır. Ancak bu konuda en baştaki uygulamanın Instagram olduğunu söyleyebiliriz. Instagram kullanıcı sayısı çok fazla olduğu için hesaplar arasında küçük bir rekabet yaşanmakta ve insanlar profillerini daha popüler hale getirmek istemektedir. Bu nedenle de bazı hile uygulamaları kullanılmaktadır.

Hile uygulamalarının en başında takipçi ve beğeni hilesi gelmektedir. İlk olarak takipçi hilesinden söz edelim. Instagram takipçi hilesi sayesinde hesabınız yeni olduğu için takipçiniz az ise ya da takipçi sayınızı çok daha fazla sayıda tutmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu sayede siz hiç uğraşmadan takipçilerinizin sayısı artacaktır.

Beğeni hilesinde de mantık takip hilesi ile tamamen aynıdır. Gönderilerinizdeki beğeni sayısı bu hile ile artacaktır. Böylece profilleriniz çok daha popüler görünecektir. Instagram beğeni hilesi ve takipçi hilesi için bazı uygulamalar vardır. Bu uygulamaları basit bir şekilde yükledikten sonra hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz. Her iki hile için üretilen uygulamalar da bulunmaktadır. Yani hem beğeni sayınızı hem de takipçi sayınızı bu uygulamaları yükleyerek çok kısa bir süre içerisinde arttırabilirsiniz. Dünya çapında tanınan ünlüler bile bu uygulamaları çok sık kullandığı için herhangi bir problem yaşanmadığını da açıkça söyleyebiliriz.