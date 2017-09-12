İnternet, televizyonu üçe katladı

Bir gün böyle geçiyor... Yapılan araştırmalara göre, günün altı saatini internette, iki saatini de TV karşısın da geçirmekteyiz. İnternete olan bağımlılık bir yıl içerisin de %60 oranın da artmıştır. 48 milyonluk aktif kullanıcı bulunmaktadır.

6 saat bilgisayar

Günün ortalama 6 saat bilgisayar, tablet, ve cep telefonu ekranı karşısın da geçmektedir. CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, Televizyon başında ise iki saat 14 dakika vakit geçirildiğini söyledi. Bu değişimden dolayı Türkiye Online alışverişte rekor büyüme yaşanmaktadır.

E ticaret gelişiyor

Sürekli büyüyen bu kitle sosyal medya ve diğer kanallar da kendilerine ulaşmak için aktif bir çalışma içinde olan E-Ticaret siteleri ile vakit geçirmektedirler. Belli bir kitle, fiziki mağazalardan uzaklaşarak internet üzerinden alışverişini yapmaktadır.