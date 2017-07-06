Instagram'da artık takipçi satın alınamayacak

Instagram üzerinde bildiğiniz gibi para karşılığında bir takım adresler takipçi sayısını arttırabiliyor. Bu yöntem her nasıl yapılıyorsa yapılıyor ve işe yarıyordu. Hatta bu işi iyice ticarete döküp de Instagram üzerinden çok fazla miktarda para kazanılıyordu. İstenildiği gibi yerli yabancı kimin takip edilmesi isteniyorsa bu sağlanıyordu. Bu işlem ise hack programları ile yapılıyordu.

Artık kullanılamayacak

Yani kullanılan bazı programlar virüslü olup Instagram hesabınızın kontrolünü başkasına veriyor ve sistemde yer alan bu bilgiler sayesinde istenildiği kadar kullanıcı ile takip ettirilmesi mümkün oluyordu. Ancak artık bu olaya bir son verildi ve artık bu haksız kazandırılan takipçi sayısı çalışmayacak. Bu konuda Instagram tarafından bir düzenleme yapıldı ve haksız olarak eklenen takipçi sayısına son verildi.

Birçok kişi kullanıyordu ünlüler bile

Ünlüler tarafından bile kullanılan bu hile ayrıca ünlü olmak isteyenler tarafından çok sık kullanılmaktadır. Bu yöntem kısa yoldan popüler olmak isteyenler için kullanılmaktadır.