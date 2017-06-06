Apple’dan iOS 11

Apple tarafından yeni geliştirilmiş olan iOS 11 hakkında özellikler açıklandı ve bu özellikler tamamen cihaza orijinal olup kendi içerisinde barındırılmış olup mağaza uygulaması değildir. Elbette mağazalardan bulabilirsiniz android üzerinde ancak bu uygulamalar tamamen Apple cihazlara özeldir.

İlk özellik

Apple ARKit bu özellik oldukça merak edilen bir özellik olup kullanıcıları şaşırttı. Peki nedir bu ? Apple cihazlar üzerindeki kameralar gerçek hayatta neresi olursa olsun size orayı sanallaştırma imkanı tanıyor ve bu sayede istediğiniz yer sizin sanal dünyanız oluyor.

İkinci özellik

Canlı fotoğraflar içerisinde tek bir görüntü alınamıyordu ancak artık gelen iOS 11 ile bu mümkün hale geldi. Bir diğer kamera özelliği ise kamera çekimlerinde eklentiler kullanabilme ve uzun pozlama özelliği eklendi. Hafıza konusunda da HEVC devreye girdi ve videolar daha kaliteli olurken daha az yer kaplıyor.

Sürüş Sırasında

Bir diğer beklenen özellik ise sürüş sırasında rahatsız etmeme özelliği ki bu özellik özelleştirilebiliyor.

SİRİ Çeviri

Siri anlık olarak çeviri yapabilme özelliğine kavuşurken bir yandan da mesaj atar gibi para atabileceksiniz.