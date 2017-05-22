36 ülkeye ihraç edilen yerli implant

6 Yıllık Dev Gelişme

Bir medikal firması tarafından 2011 yılında kurulan bu fabrikada yerli diş implantı üretilmektedir. 6 yıl içerisinde gösterdiği gelişme sayesinde bugün 36 tane ülke bu fabrikadan ihraç yapıyor. Oldukça önemli bir başarı olup ülkemizde yüksek teknoloji ürünleri ihracatında yer almaktadır. 36 ülkeye yeni bir ülke daha ekleniyor ve o ülke de Amerika olacak. 37.ülke olarak Türkiye'den IMPLANCE marka diş implantlarını ihraç edecek. Amerikan pazarında yer alması ile büyük kar edilmesi bekleniyor. Ürün Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) tarafından onaylanması ile pazara girişi de onaylanmış oldu.

Firma yönetim kurulu açıklaması

Medikal firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Serçe 6 yıl önce kurulan bu fabrikanın diş implantı konusunda ülkenin dışa bağımlılığını büyük oranda azalttığını bu sayede geliştiklerini açıkladı. İlk önce distribütör olarak başladılar ve yıllar sonra yüksek teknoloji ürünleri ihraç eder hale geldiler. Yerli ihtiyaçları azaltmayı geçip 36 ülkeye hatta 37 ülkeye ihraç yapar hale gelen bu firma implantların yüksek tekonoloji ürünleri olduğunu bu konuda olan açığı doldurduklarını dile getirdi.