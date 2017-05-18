Hızlı, Dayanıklı, Tasarımsal: Prefabrik Evim

Ev sahibi olmak birçok kişinin hayalidir. İnşaat teknolojisiyle tamamlanan evler olduğu gibi artık daha pratik, dayanıklı, güvenli prefabrik ev tasarımları da mevcuttur. Yaz-kış aklınızda herhangi tereddüt oluşmadan kullanabilirsiniz.

Prefabrik Ev Yapım Teknikleri

Prefabrik yapılar galvaniz saçlardan elde edilen paslanmaz profillerin çelik konstrüksiyon üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulur. Bugalvaniz saçların arasına ise yalıtım malzemeleri konur. Prefabrik yapıların duvar kalınlıkları normal inşaat teknolojisiyle üretilen binalarda olduğu gibi bölgenin soğukluk ortalamalarına göre değişmektedir. Prefabrik evim evlerin kalitesini artırmak için soğuk olan bölgelerde duvar kalınlıkları artmakta, izolasyonlardan ödün verilmemektedir. Duvarlarda strafor aracılığıyla yalıtım sağlanır. Yalıtım olarak ayrıca taş yünü ve cam yünü kullanılmaktadır. Çatı da ise suyun birikmemesi ve yalıtımın sağlanması için ek olarak önlemler alınmaktadır.

Prefabrik Evin Avantajları

Yapımı inşaat teknolojisiyle üretilen binalardan daha kısa zamanda gerçekleşmektedir.

Özelliklerine göre izolasyonlu çatılar, yalıtımlı döşeme ve duvar detayları bulunmaktadır.

İnşaat teknolojisiyle üretilen binalara göre prefabrik ev fiyatları

daha uygundur.

Tasarım yönünden zenginliğe sahiptir.

Prefabrik Evin Fiyatları Nelere Göre Değişir?

Fiyatlar metrekareyle doğru olarak değişmektedir. Metrekare arttıkça fiyatta artacaktır.

Kullanılan yapı malzemesine göre değişir.

Yalıtım malzemelerinin kullanılıp kullanılmamasına göre fiyatlar değişmektedir.

Evin çift katlı olmasına göre metrekarenin artması, çatı eğimi, duvar ve döşeme yalıtımlarının kullanılması fiyatı artıracaktır.

Fiyat aralıklarına prefabrik evim sayfasında bulabilirsiniz.

https://prefabrikevim.com/