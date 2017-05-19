Milli Savaş Uçağı TF-X

TSK envanterinde yer alacak olan bu savaş uçağı ile ilgili yayınlanan tanıtım videosunda da görüldüğü gibi olacağı açıklandı.

Milli Muharip Uçak Projesi

Bu projede yer alan TF-X uçağı ,Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mektup Teatisi ve Milli Muharip Uçak Geliştirmesi Programı TUSAŞ BEA Systems Anlaşma Tutanağı İmza Törenleri 10 Mayıs’ta gerçekleştirildi. TSK envanterinde yer alacak olan uçak taslak modeli de tanıtım videosu da ilk defa görüldü.

TF-X Kim Tarafından Üretilecek

TF-X uçağını üretecek olan firma TAİ adınaki firma olup Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayinde en bilgili ve en başarılı şirketi olarak kayıtlarda yer alıyor. Tecrübeleri ve başarılı projeleri ile bu üretim için de hazır olan bu firma projeye şimdiden hazır.

Daha önce adı bile geçmemişti

Savaş uçağı üretmek gibi bir düşünce değil adı bile geçmemişken bu proje bir anda ortaya çıktı ve Türkiye'de ilk defa yapılacak. Bu konuda problem yaşanmaması için de TAİ bir anlaşmaya gitti ve İngiliz firması BAE Systems ile işbirliği içerisine girerek 100 milyon sterlinlik anlaşma yaptı. BAE firması TAİ firmasına danışmanlık hizmeti yaparak uçağın üretimine yardımcı olacak.

Aselsan'sız olur mu hiç ?

Aselsan firması tarafından da uçağın savunma ve saldırı sistemleri ele alınıyor. Bu uçak ayrıca görünmezlik özelliğine de sahip olacak.

Video geliyor :