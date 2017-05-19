Türkiyedeki Yeni Ayakkabı Trendleri

Bir kadının olmazsa olmazları arasında yer alan topuklu ayakkabılar, her zaman hazır olabilmek için mutlaka gardıropta bulunması gereken ürünlerden oluyorlar. Mükemmel tasarımlarla birlikte zarifliğin ve aynı zamanda şıklığın bir arada dışavurumunu yapan topuklu ayakkabılar, rahatlık konusunda her ne kadar tartışılıyor olsa da yıllardan beri kullanıyorlar. Topuklu ayakkabı modelleri, tasarım açısından geliştiği kadar rahatlık açısından da günümüzde bir hayli fark yaratacak avantajlarla birlikte satışa sunuluyorlar. Özel zamanlar haricinde iş yerinde veya günlük hayat içerisinde de topuklu ayakkabılar artık tercih edilebilir hale gelmişlerdir. Tasarımcıların oluşturduğu şık modeller, rahatlık seviyesi açısından da geçmiş sezonlara kıyasla daha iyi durumdalar.

Topuklu Ayakkabı Modelleri Trendleri

Topuklu ayakkabı modellerinde trendi yakalamak demek, modayı yakalamak demektir. Sezonun trend modelleri, tasarımları ve renkleriyle kendi stilinizi rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Her mevsime özel olarak tasarlanana farklı topuklu ayakkabılarda mevsime uygun olarak trendleri seçebilirsiniz.

İlkbahar-Yaz Trendleri

Havaların sıcak olduğu ve topuklu ayakkabı giymeniz gereken durumlar hiç de az olmuyor. İlkbahar ve yaz aylarında topuklu ayakkabı modelleri trendleri arasında burnu veya arkası açık modeller ön plana çıkıyorlar. Ayağın ön plana çıktığı tasarımlar olan modellerde oldukça şık bir görünümü sağlayabilmek mümkün olduğu gibi, sıcak havaların etkisini ayak için en aza indirgemek de son derece kolay oluyor.

Sıcak havaların trend modelleri arasında abiye modeller zariflikleriyle ön plana çıkıyorlar. Çok şık ve bir o kadar da hoş bir görünüm oluşturabilmeyi sağlayan abiye topuklu ayakkabı modelleriyle yaz aylarında tüm odağı üzerinize çevirebilirsiniz. Abiye topuklularda; bağcık ve toka detaylı modeller bulunuyor. Mat renkler, bu modellerde sezon trendleri arasında yer alıyor.

Sivri burun topuklu ayakkabılar, yeni sezonun sıcak havalar için trendleri oluyor. Ön kısmı açık olmasıyla beraber bir o kadar da kadınsı bir görünümü beraberinde getiren modellerle birlikte, minimal bir güzellik yakalayabilmek mümkün oluyor.

Sonbahar-Kış Trendleri

Topuklu ayakkabılar sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kadınlar tarafından yoğunlukla tercih edilen ayakkabılar oluyorlar. Buz gibi kış aylarında tercih edilebilecek topuklu ayakkabılar, daha kalın yapıya sahip olmalarıyla birlikte çoğunlukla bot olarak satışa sunuluyorlar.

Her kısmı kapalı ve ayağın tümünü saran yapısıyla birlikte topuklu ayakkabılar arasında deri modeller bu sezonun modası oluyor. Derinin üzerine desen işlemeli modeller bulunduğu gibi bunun yanı sıra sade bir şekilde ince veya kalın topuklu olarak değişken modeller de mevcut.

Sonbahar-kış trend modelleri arasında süet topuklu ayakkabılar bir hayli dikkat çekiyor. Kalın tabana sahip olmalarıyla birlikte soğuğun etkilerinden ayağı muhafaza eden modeller, hoş bir görüntü oluşturmada da önemli bir rol oynuyorlar.

Soğuk havalarda ilgi gören yeni sezon modellerden biri de dolgu topuklu modeller. Dolgu topuklu ayakkabı modelleri, oldukça kalın topuklara sahip olmalarıyla beraber hem normal bir topukluya göre daha yüksek hem de dış etmenlerden ayağı çok daha iyi bir şekilde koruyabiliyorlar.

Topuklu Ayakkabı Modellerinde Seçim Nasıl Yapılır?

Topuklu ayakkabı modelleri arasından seçim yapmak son derece önemlidir. Yapacağınız seçimle birlikte dış görünüşünüz doğrudan etkileneceğinden dolayı, güzel bir görünüm oluşturarak dikkat çekebilirsiniz.

Her şeyden önce topuklu ayakkabıları ne amaçla alacağınızı belirlemelisiniz. Kullanım türü günlük mü olacak iş için mi olacak yoksa özel günler için mi olacak sorusunu yanıtlayarak buna göre tercihinizi yapmalısınız.

Topuklu ayakkabılarla yapacağınız kombinin uyumlu olması dikkat etmeniz gereken bir detay oluyor. Kombine uygun şekilde tamamlayıcı olarak topuklu ayakkabı renginizi seçebilirsiniz.