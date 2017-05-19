Yazıcı Kartuşu Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Ev ve ofislerde yoğun bir şekilde kullanılan yazıcılarda yer alan toner kartuşları, iç kısımda bulunan toner olarak adlandırılan kimyasalı kullanarak kağıt üzerinde baskı yapabilen yazıcı ekipmanıdır. Haznede yer alan mürekkep kartuş ucundaki gözle görülemeyecek derecede küçük olan deliklerden püskürtülmektedir. Bu da kağıt üzerinde baskı oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Yazıcılarda bilindiği gibi orjinal kartuş ve orjinal toner kullanımı verimliliği arttıran bir etkendir. Aynı zamanda yazıcının ömrünün daha verimli bir şekilde kullanılmasına sebebiyet verir. Her teknolojik üründe kullanılan parçanın orijinal olması gerektiği gibi, yazıcılarda da kartuş ve toner konusuna özen gösterilerek kaliteli toner ve kaliteli kartuş kullanılması gerekmektedir.

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