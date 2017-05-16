Bosna Hersek Üniversite Eğitimleri İle Avrupa Ülkelerinde Geçerli Diploma İmkanı

Diploman ile Avrupa’yı fethedeceksin

Bosna Hersek Üniversiteleri Türkiye’den gelecek öğrencileri bekliyor. Birbirinden kaliteli üniversiteleri ile öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunmaktadırlar. Bosna Hersek’te tüm branşlarda akademik eğitim alınabilmektedir. Eğitimler İngilizce, Boşnakça ve Türkçe olarak değişmektedir. Öğrenciler genellikle Bosna Hersek Üniversiteleri bölümleriarasında Türkçe destekli eğitim olanağı sunan Uluslararası Travnik Üniversitesini tercih etmektedir. Öğrenciler burada dil öğrenmek zorunda kalmamaktadırlar. Uluslararası Travnik üniversitesi yüzlerce Türk öğrenci ile akademik eğitime devam etmektedir.

Son derece ekonomik fiyatlara sahiptir. Yurtdışı eğitimde tüm dünyada özel üniversiteler arasında en düşük yıllık eğitim ücretleri olduğunu söyleyebiliriz. Bosna Hersek Üniversitesi yıllık ücretlerolarak Uluslararası Travnik üniversitesi birçok alanda eğitim vermektedir.

Hukuk, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Telekomünikasyon, Lojistik, Mühendislik Yönetimi alanlarında eğitimler mevcuttur. Bunların yanı sıra iş Güvenliği, İletişim, Medya ve Gazetecilik, Finans, Muhasebe ve Denetim, Bankacılık ve sigortacılık, Pazarlama ve Ticaret, Girişimcilik, Turizm ve Otelcilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, İşletme Enformatiği, Karayolu ve Kentsel ulaşım, Hava Taşımacılığı, Trafik Yönetimi, Uygulama Ekoloji, Çevre Koruma gibi de birçok bölüm yer almaktadır. Bosna’da tıp eğitimi almak isteyen öğrenciler lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans alanlarını tercih edebilirler. 2 yıllık Önlisans mezunları Bosna Hersek Üniversitesi sayesinde Bosna’da sınav şartı olmadan eğitim alabilirsiniz.

Böylece sizde zaman kaybı yaşamadan kendi bölümünüzde lisans tamamlama şansına sahip olabilirsiniz. Bosna’da eğitim ile kendine yepyeni bir gelecek armağan edeceksin. Bosna Hersek Üniversiteleri lisans tamamlama öğrencileri 2. Sınıftan başlayarak sadece iki yılda eğitimini tamamlayabilir, hayallerine kavuşabilirsin. Uluslararası Travnik üniversitesi diploması Avrupa ülkelerinde geçerliEurpass özelliğe sahiptir. Öğrenciler dilerse okurken bile Avrupa üniversitelerine yatay geçiş yapabilmektedirler.

Bosna’da eğitim tercih eden üniversiteler bu nedenle kalite açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Avrupa’da staj olanakları da söz konusu olabilmektedir. Ayrıca isterse öğrenciler mezun olduktan sonra Avrupa kıtasında ki ülkelerde mesleklerini yapabilirler. Bologna akreditasyonu söz konusudur. Bosna Hersek’te ki üniversiteler Lizbon antlaşması ile korunmaktadır. Türkiye’de de YÖK tarafından üniversitelerimiz tanınmaktadırlar.

Bosna Hersek Üniversiteleri mezunları arasında yer almak istiyorsan lise diploman ya da Önlisans diploman ile birlikte Eurostar yurtdışı eğitime başvurmalısın. Eurostar Yurtdışı Eğitim Bosna Hersek’te ki tüm üniversitelerle çalışmakta ve Uluslararası Travnik Üniversitesinin de Türkiye temsilciliğini gerçekleştirmektedir. Yıllardır Bosna Hersek’te öğrenci yetiştiren Eurostar Yurtdışı Eğitim öğrencileri hedeflerine hızlıca ulaşmanın keyfini yaşamaktadır. Bosna Hersek yaşam standartları açısından da avantajlıdır. Bir öğrenci ayda ortalama 300-350 Euro’ya geçimini sağlayabilmektedir. Evlerde konaklayan öğrenciler konforlu bir yaşam sürmekte ve buna rağmen çok düşük kiralar ödemektedirler. Evler eşyalıdır ve öğrenciler için ortalama standartlarda her eşya bulunmaktadır.

Siz de hemen Eurostar Yurtdışı eğitime gelin; hayallerinizi, hedeflerinizi ertelemeyin. Bosna’da eğitim ayrıcalığından yararlanarak uluslararası bir diplomaya sahip olun.