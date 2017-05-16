İnstagram Kullanmak İçin Daha Fazla Geç Kalmayın

İnstagram, Facebook ve Twitter’dan sonra en fazla kullanılan ve hatta diğer tüm sosyal medya hesaplarının önüne geçen bir kurum haline geldi. Amerika üyeleri tarafından kurulan bu sosyal medya hesabı, son derece kullanışlı halleri ile dikkat çekiyor ve fotoğraf paylaşımlarına olanak sağlıyor. Henüz bir hesabınız yoksa, derhal Facebook hesabınızı kullanarak ya da direkt özel bir hesap açarak siz de buraya dahil olabilirsiniz ve fotoğraflarınızı paylaşmaya başlayabilirsiniz.

Binlerce Takipçiniz Olacak ve Ünlüleri Takip Edebileceksiniz

Buraya hesap açtığınız andan itibaren kendinize ait sayıda takipçi kişileriniz oluşmaya başlıyor. Tanıdığınız ya da tanımadığınız herkesi takip edebiliyor ve sizi de takip etmelerine olanak sağlayabiliyorsunuz. Hem bilgisayar tarzı cihazlarınızı kullanarak hem de mobil cihazlarınızı kullanarak burada yer alabiliyorsunuz. Hesabınız sürekli açık kalma özelliğine sahip oluyor ve sürekli yeniden giriş yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Üstelik çok keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz ve en ünlü kişilerin dahi günlerini nasıl geçirdiğini buradan takip edebiliyorsunuz.

Keşfetmeye Başlayın

Burada özel buton olarak keşfet butonu yer alıyor. Bu buton ve arama kısımları sayesinde herkesi rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Hem eskiden beri görüşmediğini arkadaşlarınızı ve aile dostlarınızı hem de yepyeni arkadaşlarınızı burada bulabilirsiniz. Mesajlaşma özelliği sayesinde de mesajlaşmaya da başlayabilirsiniz. Sevimli efektleri ve dizaynı ile herkesin beğenisi kazanıyor ve keşfetmenize geniş çaplı olanak sağlıyor.