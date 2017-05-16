Haberde Tarafsızlık ve dürüstlük önemli. Haberleryeni.com sunar.

Toplumun bir durum ya da olaydan haberdar olmasını sağlayan en hızlı iletişim araçları web siteleridir. İnternetin cep telefonlarına kadar ulaşması ile kullanım oranı da giderek artan haber siteleri meslek gerekliliklerini yerine getirdikleri sürece kaliteli ve toplumsal anlamda önemi bir görevi yerine getirmektedir. Haberleryeni.com bu konuda en temel görev olarak tarafsızlık ve dürüstlüğü ön plana almış bir yayın organıdır.

HIZLI HABEREŞMEDE HATA OAYI FAZLADIR

Haberleşme araçları içinde hız sıralaması yapılırsa ilk üç sıralamada 3. Sıra gazete, 2. Sıra televizyon ve ilk sıra haberleri sunan siteleri olarak belirlenebilir. Çünkü televizyon için yayının hazırlanması ve yayın bağlantısı gerekliliği varken gazete bir gün önceki gelişmeleri ancak aktarabilir. Web sitelerinde ise durum oldukça farklıdır. Hem görsel desteğini hem de metinsel haber sunumunu sadece birkaç dakika içerisinde tamamlayabilen siteler anlık bilgi paylaşımı konusunda oldukça hızlıdır. Ancak bu hız ve hızlı akış beraberinde bazı sorumlulukları da getirmektedir. Haberleşme araçlarının tamamı için geçerli olan bu sorumluluklar hızlı ve hata payı yüksek olan web sitelerinde kat be kat fazladır.

TARAFSIZLIK YOKSA HABERLEŞME DE YOK

Haberleşmede en önemli kural sunulan bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasıdır. Bir tarafı temsil eden haber kaynakları toplumsal haberleşme aracı olarak değil bir kurum ya da kuruluşun basın sözcüsü olarak hizmet verebilir. Bu noktada tarafsızlığı sağlayamayan haber kaynaklarına güvenilir denilemez. Ancak tarafsız ve yorumsuz bir şekilde sade bilgi aktaran, aktaracağı bilgiyi uzman editörleri aracılığı ile teyit eden ve gerçek görselleri ile sunan haberleşme araçları ise toplumsal bir probleme ilaç olacak bir hizmet sunmaktadır.

Baskı altında kalmaması gereken en önemli kurum basın ve haberleşme kurumudur. Doğru bilgiyi haber niteliği kazandırarak kamuoyu ile paylaşan bu kurumların üstlendiği görev ise toplumsaldır. Haber niteliği olarak devamlı güncel haberler önemli bir pozisyondadır. Güncel olan haberler olayları yansıtmalı ve kesinlikle tarafsız bir habercilik peşinde koşmalıdır. Haberden kasıt olanı aynen göstermektir.