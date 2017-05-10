Tababet Akademisi Hacamat Kursları

Akademinin verdiği kurslar ile hacamat sanatını kısa sürede öğrenmek mümkün. Deneyimli ve profesyonel öğreticileri ile internet üzerinden ya da birebir alınan kurslar ile teknik bilgilere sahip olunabilir. Hacamat vücuttaki belli bölgelerde oluşan rahatsızlıkların, sağlıklı ve kontrollü işlemlerin ardından iyileştirme sürecine girilmesini sağlayan bir yöntemdir. 10 saatlik kurs eğitimi ile hacamat yapabilme konusunda bilgili hale gelebilirsiniz.

Kurs Saatleri ve Detayları:

Hacamat kursu Türkiye’de henüz ön plana çıkan bir alan değildir. Fakat Tababet Akademi’nin yaptığı büyük gelişme ile tanınır hale gelmiştir. Profesyonel teknik bilgileri hacamat öğrenmek isteyenler için bir avantaj haline gelmiştir.

Hacamat tedavisi bel ağrıları, omuz bölgesindeki ağrılar, eklemlerdeki rahatsızlıklar, bel ağrılarının tedavisinde kullanılan tedavi şeklidir. İzinli olması ve uzman ekip tarafından 10 saatlik kurs eğitimi sonunda öğrenilebilecek bir işlemdir. Hacamat eğitimi sonunda ağrılarınızın doktoru kendiniz olabilirsiniz.

Hacamat eğitimi Tababet Akademisi’nin ayrıcalığı ile birebir olarak eğitim alınmakta. Beraat Hoca eşliğinde özel dersler ve kurs eğitimi alarak kendinizi geliştirmeniz daha kolay hale gelmiştir.

http://hacamat-tr.com/