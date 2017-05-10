Tababet Akademisi Hacamat Kursları

Akademinin verdiği kurslar ile hacamat sanatını kısa sürede öğrenmek mümkün. Deneyimli ve profesyonel öğreticileri ile internet üzerinden ya da birebir alınan kurslar ile teknik bilgilere sahip olunabilir.

Anasayfa MAKALE Tababet Akademisi Hacamat Kursları
Tababet Akademisi Hacamat Kursları
Tababet Akademisi Hacamat Kursları seobaz Tarih: 2017-05-10 Saat: 14:32:27
Güncelleme : 2017-05-10 14:32:27Bu içerik 199 kez okundu.
Reklam

Akademinin verdiği kurslar ile hacamat sanatını kısa sürede öğrenmek mümkün. Deneyimli ve profesyonel öğreticileri ile internet üzerinden ya da birebir alınan kurslar ile teknik bilgilere sahip olunabilir. Hacamat vücuttaki belli bölgelerde oluşan rahatsızlıkların, sağlıklı ve kontrollü işlemlerin ardından iyileştirme sürecine girilmesini sağlayan bir yöntemdir. 10 saatlik kurs eğitimi ile hacamat yapabilme konusunda bilgili hale gelebilirsiniz.

Kurs Saatleri ve Detayları:

Hacamat kursu Türkiye’de henüz ön plana çıkan bir alan değildir. Fakat Tababet Akademi’nin yaptığı büyük gelişme ile tanınır hale gelmiştir. Profesyonel teknik bilgileri hacamat öğrenmek isteyenler için bir avantaj haline gelmiştir.

Hacamat tedavisi bel ağrıları, omuz bölgesindeki ağrılar, eklemlerdeki rahatsızlıklar, bel ağrılarının tedavisinde kullanılan tedavi şeklidir. İzinli olması ve uzman ekip tarafından 10 saatlik kurs eğitimi sonunda öğrenilebilecek bir işlemdir. Hacamat eğitimi sonunda ağrılarınızın doktoru kendiniz olabilirsiniz.

Hacamat eğitimi Tababet Akademisi’nin ayrıcalığı ile birebir olarak eğitim alınmakta. Beraat Hoca eşliğinde özel dersler ve kurs eğitimi alarak kendinizi geliştirmeniz daha kolay hale gelmiştir.

http://hacamat-tr.com/ 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır