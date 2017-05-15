Astropay Hangi Kolaylıkları Sağlar?

Çağımızda, dünyanın her yerinde sanal alışveriş kartları kullanılıyor. Bu kartların kullanım oranları gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Bunun nedeni, bu kartların pek çok kolaylık sunması. Astropay, dünya üzerinde kullanılan sanal kartlar arasında en yaygın olanı. Ülkemizde de ilgi gören bu kartı satın almak ve kullanmak son derece kolay.

Neden Astropay?

Ülkemizde https://www.astropay.com.tr üzerinden satışa sunulan Astropay sanal alışveriş kartı, diğer kartlara nazaran birçok kullanım kolaylığı sunuyor. Astropay, internet üzerinden satış yapan yerli ve yabancı sitelerin hemen hemen tamamında kullanılabilmekte. Üstelik yabancı alışveriş sitelerinden alışveriş yapılırken, o ülkenin yerel para birimi ne ise, o kur üzerinden alışveriş yapmak mümkün.

Astropay, alışverişlerde herhangi bir komisyon ücreti kesilmeden alışveriş yapabilme olanağı veriyor. Bu da kullanıcılarının kartı tercih etmesinin sebeplerinden biri. Ayrıca tek kullanımlık olan bu kart, limiti bittikten sonra iptal oluyor ve internette ardından herhangi bir iz bırakmıyor. Bu durum, kartı son derece güvenli kılıyor.

Astropay Satın Alma Seçenekleri

Astropay, dolar kuru üzerinden alım ve satımı yapılabilen bir kart. Site üzerinde 1 dolarlık Astropay kartlarından, 500 dolarlık kartlara kadar farklı alışveriş limitlerinde kullanılmak üzere seçenekler yer alıyor. Bu limitlerden herhangi birini seçerek astropay satın al işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Kartı satın almak için, site üzerinde bulunan canlı destek hattındaki müşteri temsilcileri, sizi yönlendiriyor. Sizin tek yapmanız gereken, siteden satın almak istediğiniz kart limiti üzerinde tıklamak olmalıdır. Buradan sonra, müşteri hizmeti temsilcisi ile bağlantı kuracaksınız. Bu bağlantının açılması için, adınız, e posta adresiniz, telefon numaranız gibi bilgilere ihtiyaç duyuluyor. Bilgilerinizi girdikten sonra, canlı destek hattının yardımı ile Astropay kartını kolaylıkla satın alabiliyorsunuz. Site üzerinden her türlü kredi kartı ile astropay al işlemleri yapılıyor.