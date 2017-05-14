Siber Saldırı Yapıldı

Europol Direktörü olan Rob Wainwright tarafından Cuma günü bir siber saldırı yapıldığı açıklandı.

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Siber Saldırı Yapıldı
Siber Saldırı Yapıldı admin Tarih: 2017-05-14 Saat: 22:04:05
Güncelleme : 2017-05-14 22:04:05Bu içerik 272 kez okundu.
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Yapılan siber saldırı tam olarak 150 ülkede 200.000 kişiden fazla kişinin etkilendiği açıklandı. 

Siber Saldırı İle İlgili Açıklama

Siber saldırı artık dünyada gerçekten önemli bir konu olup bu konuda her geçen gün daha da tehlikeli hale gelen  bir tehdit var ki bu da siber saldırıdır. Yarın sabah da yine bir siber saldırı yapılabilir. Bunun zamanı belli olmuyor ve o kadar güçlü siber saldırılar oluyor ki durdurmaz imkansız hale gelebiliyor. Milyonlarca bilgisayar tek bir makine olarak güçlenebiliyor veya milyonlarca makine bir anda tek bir beyin tarafından yönetilerek büyük zararlar vermektedir. 

Siber saldırılara karşı durmak için küresel olarak her yıl 200 çalışma yapılıyor ve her geçen gün biraz daha güçlenmesi engellenmek isteniyor. Son yapılan saldırıyı ise daha önce ne duyduk ne gördük ki bu saldırı da tam 150 ülke dahil edilip 200 bin şahsın bilgileri çalınmış olabilir. Bu kişiler arasında iş adamları çoğunlukta. FBI bu konuya dahil oldu çünkü bu saldırılarda bir yerlerden bir yerlere para aktarımları da gerçekleşti. 

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