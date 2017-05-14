Metadiag Euro 5 Adblue İptali ve İptal Emulatörü

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de araç sayısı hızla artıyor ve araç egzozlarından çıkan zehirli gazlar ciddi boyutlarda çevre kirliliğine neden oluyor. Bugün çevre kirliliği dünya çapında bir sorun haline geldi. Bu sorunun çözümü içi Avrupa Birliği ülkeleri araçların belli bir standartta çevreye egzoz gazı salmasına karar verdi. Motorlu araçlara getirilen bu standartlar ülkemizde de 2009 yılından itibaren zorunlu oldu. Ülkemizde Euro 5 standartları uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ise Euro 6 standartlarına geçilmiştir. Her yeni standart zararlı gazları daha da azaltıyor. 2014 tarihinden itibaren de ülkemizde üretilen araçlarda Euro 6 standardı aranıyor. Euro 5 adblue iptali için üretilen iptal cihazları da bu araçlar için uygundur.

Euro 5 otobüs, kamyon ve tır gibi ağır vasıta araçlarında adblue sisteminin iptali için üretilen 9 in 1 Euro 5 adblue iptal kiti kullanılıyor. Euro 5 araçlarda kullanılan adblue oluşan azot oksit salınımını azaltmaktadır ve su bazlı üre çözeltisidir. Adblue araçlarda yakıttan ayrı bir tankta bulunur. Tankta yakıt azaldığında standart emisyon düzeyleri aşılmaya başlar. Yakıt seviyesi gösterge panelinde görülür. Yakıt tamamen bittiğinde ise araç artık çalışamaz. Bu durumda yolda kalma ve çekici çağırma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Adblue iptal cihazı bu tür sorunları yaşamanıza engel olmaktadır. Metadiag Bilişim ve Teknoloji firmamızdan alacağınız 9 in 1 Euro 5 adblue iptal cihazını aracınıza kolaylıkla monte edebilirsiniz.

Euro 5 adblue emulatörü araca monte edildikten sonra adblue sistemi devre dışı kalır. Cihaz aracın diğer sistemlerine zarar vermez. Aracın performansında azalma olmaz, çekişten düşmez ve göstergede arıza uyarısı görülmez. Adblue sisteminde arıza olduğunda da bu cihaz kullanılabilir. Euro 5 adblue iptal cihazını man, volvo, daf, renault, Mercedes, ford gibi tüm ağır vasıta araçlarında kullanabilirsiniz. Metadiag firmamızda her marka araca uygun Euro 5 iptal cihazı uygun fiyatlıdır. Sitemizde bulunan talep formunu doldurarak dilediğiniz her yerden sipariş verebilirsiniz. Satış temsilcimiz sizinle iletişim kurarak siparişinizi adresinize gönderir. Ayrıca satış sonrası destek ve eğitim hizmetlerimiz de vardır.