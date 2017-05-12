Instagram Takipçi Hilesi

İnsanlar son zamanlarda reklamcılık sektörüne büyük önem vermişlerdir. Bunun sebebi ise insanların reklamcılık sektöründen ciddi paralar kazanmaları dır. Özellikle reklamcılı sektörüne sosyal medyanın da dahil olması ile birlikte artık güç insanların elinde de olmuş durumda. Özellikle gördüğümüz kadarı ile tüm sosyal medya sitelerinde artık yeni, yeni sayfalar açılıyor ve bu sayfalarda özel kategorilerde insanların ilgi alanları belirleniyor. İnstagram takipçi satın almak isteyen kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun temel amacı ise kategori dışına çıkmaktır. Misal az önce anlattığımızda kişilerin direkt olarak belli bir kitleye ilgi göstermelerinden doğan reklam sistemi direkt olarak takipçi alan kullanıcılarda geçerli olmuyor. Bunlar genelde, genel dediğimiz ilgi alanlarının reklamlarını alabilmektedirler. İnstagram takipçi hilesi konusunda bilgi verecek olursak bu hilelerin genel anlamda tek faydası kişilerin gözlerini çok rahat boyayabilmeleridir. Yani kişiler direkt olarak bu hileleri kullanarak takipçi sayılarını arttırabilmektedirler ve firmalar bu kişilere reklam verecekleri zaman biraz daha kararlı davranabilmektedir. Çünkü takipçi sayısı ne kadar fazla olursa o kadar çekici bir taraf kazanır ve firmalar daha olumlu bakar. Firmalar genelde analizlerini yaparlar fakat takipçi yüksek olması her zaman önemlidir ve insanlara cazip gelir. İnstagram unfollow olayı ise insanların reklamları gerçekten ciddi derecede beğenmeyip takipten vazgeçme olayıdır diyebiliriz. İnsanların gözüne reklamları hiçbir zaman sokmayın. İnsanların çoğu bundan hoşlanmaz. Yani insanlara sürekli olarak reklam göstermekten vazgeçin. İnsanların ilgi alanları doğrultusunda belli reklam gösterimleri yapın ve bunlar sınırlı sayıda olsun. Yani sırf para uğruna sürekli olarak reklam yayınlarsanız zaten kişinin sizden beklentisi sıfıra iner ve yavaş, yavaş takipçilerinizi kaybedersiniz. Bundan dolayı en iyisi takipçilerinizi düzenlemeniz ve yavaş, yavaş reklam yayınlamanız olacaktır.