Biz Kimiz?

5665 SPARC, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi robotik takımıdır. 2015 yılında Fikret Yüksel Vakfı yardımlarıyla İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye'nin ilk FRC takımlarından biridir. FRC yarışmalarına 2015 yılından beri katılmaktadır. Mekanik, tasarım, halkla ilişkiler, driver, güvenlik ve istatistik olarak altı bölüme ayrılır. Her bölümü denetleyen kaptanlar ve iki takım kaptanı olmak üzere bölümler sürekli iletişim halinde çalışır. Yazılımda; kodlama, robot tasarlama öğrenilir.

Mekanikte; robotun ayrıntılı bilgisi, yapım süreci ve yapımı öğrenilir.

Tasarımda; logolar, animasyonlar, afişler yapılır, dijital tasarım öğrenilir.

Halkla ilişkilerde yenilikçi fikirler üretilir, projeler tasarlanır, projelerin hayata geçirilmesi için sponsorlar bulunur, şirketlerle iletişime geçilir, pazarlama ve iletişim öğrenilir. Bir proje gerçekleştirmek için gereken her alanda çalışır.

Güvenlik ekibi; iş güvenliği ve sağlık konusunda çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler.

Driver ekibi; robotun kulllanılması ve kontrolü üzerinde denemeler yapılır.

İstatistik ekibi; en yeni kurulan departmandır, hem bütün maçları teker teker izleyip her takım hakkında veriler çıkarır, hem de maçlara çıkmadan önce müttefikleri olacak olan takımlarla strateji yapar. SPARC, Hem kulüp saatlerinde hem okul dışı saatlerde çalışır. Takımımız veteran bir takımdır ( uzun zamandır faaliyet gösteren, tecrübeli bir takım) . Sadece Saint Pulcherie öğrencilerinden oluşmamaktadır. Anadolu Liselerinden ve Meslek Liselerinden kendi yeteneğini geliştirmek isteyen öğrencilere yer vermekle beraber Türkiye’nin en büyük ‘STEM’ merkezlerinden biri olan ‘PayaSTEM’ (Hatay) öğrencilerini ve muğladan öğrencileri de bünyesinde bulundurur. SPARC, 2015’ten beri ‘‘ulaşabildiği kadar insana ulaşmak’’ mottosu doğrultusunda çalışır. Eğitimde fırsat eşitsizliği, ekoloji, engellilerin sosyal hayata adapte olması, Afrika’da inovatif köy kurmak, gibi farklı alanlarda ürettiği projelerle her geçen yıl erişim ağını genişletir. Buna ek olarak aktif bir e-spor takımını da bünyesinde bulundurur ve düzenli olarak etkinlikler organize eder. SPARC 5665 çok dinamikli yapısı, eşitlikçi tutumu, yenilikçi projeleri ve “SPARC FARKINDADIR” mottosuyla kendini sürekli geliştiren bir takımdır.

FRC (FIRST Robotics Competition) Nedir? FRC yarışması gençlerin teknoloji ve gelişime olan ilgilerini ve katılımlarını artırmak amacıyla kurulan FIRST şirketi tarafından 12-18 yaş arası gençlerin katılabileceği bir yarışmadır. Sporun, bilim ve teknolojinin tüm ihtişamlarını birleştirmesi nedeniyle, katılımcılar yarışma hakkında “Hayatınızda karşılaşabileceğiniz en zor eğlence” demişlerdir. Katı kurallar, kısıtlı kaynaklar ve 6 haftalık yoğun bir zaman limiti altında, 20 veya daha fazla kişiden oluşan takımlar, sponsor bulmak, takım için bir marka değeri oluşturmak, takım çalışması yapmak ve endüstriyel boyutta bir robot dizayn edip programlamak ile yükümlüdürler. Öğrencilerin gerçek hayattaki mühendisliğe en yakın hissedip bu becerileri en çok öğrenebilecekleri yerdir. Gönüllü profesyonel mentörler zaman ve yeteneklerini takımların gelişimi ve ilerlemesi üzerinde harcarlar. Bu yoğun sezon, FIRST Şampiyonluğu ile son bulur. Vizyonumuz: SPARC kurulduğu günden beri tek bir amaca hizmet etmek yerine her alana genişleyerek kendini sürekli geliştirmeyi hedefler. SPARC, her sene ürettiği robotlarla kendini mühendislik alanında geliştirirken ürettiği sosyal sorumluluk ve girişimcilik projeleriyle de her alanda var olduğunu #sparcfarkındadır (#sparcisaware) hareketiyle kanıtlar. Hem inşa ettiği robotlarla hem de yaptığı projelerle kendini geliştirerek Türkiye’nin adını bilim ve mühendislik alanlarında duyurmayı hedefler. Bilim ve teknolojiyi ulaşabildiği kadar insana ulaştırmak için her sene daha çok emek verir. Çevresine ilham verirken, bir yandan da becerilerini geliştirmek ve robotik biliminin geniş dünyasında yeni olanaklar keşfetmek için uğraşır. Ulaşmak, ilham verir. Ulaşmak, öğretir ve geliştirir. SPARC 5665, #sparcfarkındadır (#sparcisaware) hareketiyle kendini ulaşabildiği her alanda geliştirmeyi, bilim ve teknolojiyi ulaştırabildiği her yere aktararak hep daha fazla öğrenmeyi hedefler.

Misyonumuz: Yeni deneyimler için olan tutkumuz, teknolojinin gelişmesiyle her gün artıyor. Robotlarımızı gereken görevleri yerine getirecek şekilde CAD tasarımlarını hazırlıyor, çalıştıracak görevlerini kodluyor ve düzenlediğimiz stem eğitimleriyle teknolojiyi küçük büyük yaşta herkese yaymaya çalışıyoruz. Bedensel engel, cinsiyet ve yaş gibi farklılıkların bizi başarıya ulaşmaktan alıkoymasına izin vermiyoruz. Projelerimizde herkesin sesini duyarak, duyurarak ilerliyoruz. Ulaşabildiğimiz her soruna çözüm olmaya özen gösteriyoruz. SPARC ailesi olarak, gençlere inanıyoruz. Hayallerin gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Geleceği yönetecek kişiler olarak çevremizin de bize inanmasını istiyoruz. Kendimizi geliştirmeye, bilim ve teknolojiyi çevremize yaymak için çalışmalar yapmaya, pes etmeden üretmeye, hayallerimiz için çalışmaya, ve“ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya” devam ediyoruz.

Kazandığımız Ödüller 2015 Central Illinois Regional Rookie Inspiration Ödülü (Yarışmadaki acemi takıma, okulunda ve çevresinde yaptığı mühendislik başarılarını kutlar.) 2017 Orange County Regional Judge’s Ödülü (Jüri heyetinin yarışma boyunca emeğini, çabasını ve azmini takdir ettiği takıma verdiği ödüldür.)

Dean’s List Ödülü (First’ün sadece her yarışmada iki öğrenciye verdiği, vakıf tarafından özel olarak verilen bir ödüldür.) 2018 Istanbul Regional Excellence in Engineering Ödülü (Robot tasarımı en profesyonel ve farklı olan takıma verilir.) 2018 New York City Regional Entrepreneurship Ödülü (Hedeflerini tanıyan, yöneten ve gerçekleştirmek için düzenli bir iş planına sahip olan takımın girişimci ruhunu kutlar.) 2019 Bosphorus Regional Gracious Professionalism Ödülü (Yarışma alanı içinde ve dışında First Değerlerini en iyi şekilde yansıtan takıma verilir.) 2020 İzmir Pre-Season (online yarışma) Entrepreneurship Ödül (Hedeflerini tanıyan, yöneten ve gerçekleştirmek için düzenli bir iş planına sahip olan takımın girişimci ruhunu kutlar.) 2022 Bosphorus Regional Judge’s Ödülü (Jüri heyetinin yarışma boyunca emeğini, çabasını ve azmini takdir ettiği takıma verdiği ödüldür.) 2023 Haliç Regional Woodie Flowers Finalist Ödülü (Abidin Zenginler) Woodie Flowers Finalist ödülü her yarışmada düzenli bir süre içerisinde First değerlerine kendine en çok adamış mentöre efsanevi First Mentörü ve First’ün kurucularından olan Woodie adına verilen ödüldür. Bu ödülü kazanan mentörler Houston’da düzenlenecek dünya şampiyonasında her sene bir mentöre verilen Woodie Flowers ödülü için yarışmaya hak kazanır. Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Ödülü her sene robotu içerisinde tasarım, işlevsellik ve estetik olarak denge sağlayan takımı kutlamak için verilen ödüldür. ) 2023 NYC Regional Impact Ödülü en prestijli FIRST ödülü olarak bilinir. Diğer takımlara örnek olan ve First ruhunu en iyi yansıtan takıma bu ödül verilir. Regional ve District etkinliklerinden FIRST Impact ödülü kazanan takım, dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanır. 2023 Houston FIRST Championship (Dünya Şampiyonası) First Impact Award Finalist FIRST Robotics Competition'ın en prestijli ödülüdür. Ödül, FIRST topluluğu içinde, kendi topluluğunda ve ötesinde sürekli mükemmelliği ve etkiyi yansıtan bir ekibi tanır. Bu ekipler, Hall of Fame üyeleri olarak miraslarını paylaşarak elçiler gibi hareket eder. FIRST misyonunu desteklemek için halkı eğitirken diğer ekipler için rol modelleri ve kaynakları olarak hizmet eder. Bu ödül, FIRST Robotics Competition'ın sadece robot yapmaktan daha fazlası olduğu vizyonunu korur; aynı zamanda dünyayı değiştirecek insanları inşa eder. Dünya şampiyonasında her sene bir takıma verilen Championship Impact Award için finale kalan son 6 ekibe verilen ödüldür.

Neden Sponsor Arayışındayız? SPARC 8 senelik emek ve birikimin sonucunda FRC kapsamındaki en prestijli ödülü alıp dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştır. Bu şampiyonaya gitmek, Türkiye’yi ve sponsorlarımızı yurt dışında temsil edebilmek demektir. FRC dünya şampiyonası günümüzde yapılan en prestijli ve değerli bulunan robotik yarışmalarından bir tanesidir. 3,500 den fazla aktif takım içerisinden sıyrılıp bu yarışmaya gitmeye hak kazanmak sürecin içerisinde dahil olan herkes için çok büyük bir fırsattır. Fakat hem yarışmaya katılım ücreti hem de bu seyahati karşılayamayacak ekonomik durumdaki öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlamak için ciddi bir miktar sponsorluğa ihtiyacımız var. Buna ek olarak, dünya şampiyonasında karşımıza çıkacak olan takımlarla yarışabilmek için robotumuza gerekecek değişikliklerin ve yedek parçaların da fiyatları bizim için sponsor desteğini gerekli kılıyor. SPARC Robotik Takımının; mühendislik konusunda hevesli, kendilerini geliştirerek daha parlak bir geleceğe sahip olmayı amaçlayan gençlerin bizlere finansal veya gereksinimlere yönelik araçlar anlamında destekte bulunacak sponsorlara ihtiyacı var. Ne kadar Saint Pulcherie Fransız lisesinin takımı olsak da maddi gelir ve giderlerimiz okuldan bağımsızdır. 8 Senelik Proje Birikimimiz Online Eğitime Destek Projesi 2020-2021 sezonunda PayaSTEM ile iş birliği yaparak Covid-19 döneminde online eğitime ulaşamayan öğrencilere elektronik cihaz bağışında bulunduk. İlk Yardım Eğitimi ve Konferansı Takım üyelerimiz TOFD Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ile omurilik felci ve doğru ilk yardımın önemi hakkında konuştukları bir röportaj yaptıktan sonra ilk yardımın önemini ve halkın bu konu hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini anlayarak bu konu hakkında bir konferans yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliği SPARC kızlarına sorduk Eşitsizliğe karşı ses çıkarmak, adaletsizliğe göz yummamak ve normlaşmış düzeni kabullenmemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Sparc kızlarına sorduk” projemizi yaptık.Bu proje ile kalıplaşmış algıları yıkmayı ve zorluklara karşı ortak bir mücadele verdiğimizi hatırlamayı ve hatırlatmayı hedefledik. İnovasyon Challenge Görme Engelliler için Gözlük Projesi Görme engelli bireylerle yaptığımız konuşmalar sonucunda daha önce pek duymadığımız ancak oldukça önemli sorunların farkına vardık. Bu sorunları çözebilmek için bir gözlük geliştirmeye karar verdik. Bu gözlük sayesinde gözlüğü takan görme engelli birey gözlüğün sahip olduğu yüz tanıma sistemi sayesinde yakınındaki kişinin yabancı biri olup olmadığını anlayabiliyor ve sosyal hayatında çevresindeki insanların maske takıp takmadığını bilebiliyor. Afrika Projesi İdea Universal derneği ile birlikte ortak bir proje yürüterek 2018 ve 2019 yıllarında; temiz suya, elektriğe erişimi olmayan, eğitim seviyesi düşük olan bir köye güneş pili ve bataryalar yolladık. Her hafta düzenlediğimiz kermesler, yılbaşı çekilişleri ve sponsorlarımız aracılığıyla elde ettiğimiz bütçelerle yağmur suyu toplama tanklarının yapımını karşıladık. Temiz suya ve elektriğe ulaşan bu köye “SPARC köyü” ismini verdik. Afrika’ya desteğimiz SPARC’la sınırlı kalması ve “Youth For Future” adında, İdea Universal’ın gençlik kolu olarak çalışan bir ekip kurduk. Sesimi Duy, Beni Tanı Projesi SPARC 5665 olarak #SPARCFARKINDADIR hareketi kapsamında ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmak amacıyla başlıca bir konferans serisinden oluşan “Sesimi Duy, Beni Tanı!” projemizi başlattık. Bu proje ile ruhsal sağlığa farkındalık yaratarak bu konudaki toplumsal baskı ve tabulara karşı bir hareket başlatmış olduk. Farkındalık Ekibi Projesi Geçtiğimiz sene kovid-19 nedeniyle kullanımı artan maskelerin yarattığı çevre kirliliğine bir çözüm bulmak için oluşturduğumuz ekip ile maske çöpleri ve zararlarını konu alan bir proje oluşturmak istiyorduk. Hem daha fazla insana ulaşmak hem de diğer robotik takımları ile aramızda olan ilişkilerimizi güçlendireceğini düşünerek başka takımlardan üyeler içeren bir ekip kurma kararı aldık. Ekibimiz; Alman Lisesi, Ispartakule Işık Lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi ve Sainte Pulchérie Fransız Lisesi takımlarından oluşmaktadır. Bu ekiple birlikte okullarımızda atık maskeleri topladık ve maskeleri eriterek oluşan plastik maddeden robot parçaları ürettik. Bu parçaları 2022 yılında katıldığımız Bosphorus Regional FRC yarışmasında kullandık. First Steps Bu sene yapılan en temel projelerimizden biri “First Steps” yani “İlk Adımlar” uygulamasıdır. FRC temel ilke ve değerlerini türkçe konuşan çocuklara öğretme yönünde yapılan ilk dijital oyundur. FRC kuruluşu temel ilkelerine çok önem verir. Bu değerler; keşif, yenilik, etki, takım, kapsama ve eğlencedir. Biz de SPARC 5665 takımı olarak duyarlı profesyonelliği Türkiyedeki çocuklara yaymak adına bu projeyi geliştirdik. Sadece Türkçe konuşan çocuklara fırsat eşitliği sağlamak bir çok PR projemizin temelinde olduğu gibi burada da ön plandadır. Tamamen takımın içerisinde kurgulanmış bir fikir ile, takım üyelerinden oluşan yazılımcılar ve grafik tasarımcılar iş birliği içerisinde çalışarak, zorlu bir süreç sonrasında “First Steps”’i bir gerçek haline getirdik ve daha geçen ay Google PlayStore'da yayınlandı.

Oyun soru cevap şeklinde ilerler ve hem STEM kültürünü hem de

FRC temel ilke ve değerlerini çocuklara aşılamayı hedefler. Çocuklar

oyuna girdikleri atölyenin ışıklarını açarak başlarlar ve oradan itibaren eğlenceli ve öğretici sorular cevaplayarak kendi robotik takımlarını kurarlar. Kurdukları takıma isim verir, takım arkadaşlarına nasıl davranmaları gerektiğini öğrenir, basit el aletleri hakkında sorular cevaplar ve gittikçe takımlarını ve kendi duyarlı profesyonelliklerini geliştirirler. Eğer bir soruyu yanlış yaparlarsa her zaman tekrar deneme şansları vardır, bu çocuklara yanlış yapmanın normal olduğunu ve her zaman tekrar deneme şanslarının olduğunu göstermeyi hedefler.

Oyundaki en önemli faktörlerinden biri oyunun sürdürülebilirliğidir. Sürekli olarak yeni seviyeler ekleyip gittikçe çocukların daha yükseğe hedef almalarını sağlamak ve gelişmek oyunun başlıca amaçlarındandır.

Payastem Projesi

Uzun süre önce Payas Belediyesinin desteği ile açtığımız Payas Stem Merkezi ve burada bulunan FRC takımımız ile uzun zamandır beraber projeler yürütmeye ve iş birliğinde bulunmaya devam ediyorduk. Fakat ülkemizde gerçekleşen trajik felaketten Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda bu duruma kısa süreli bir ara vermek zorunda kaldık. Biz de bu sürede boş durmak hem depreme yardım yolladık hem de Hatay ve bir çok diğer ilimizde ihtiyaç sahiplerine aracılık yaptık. Bunun yanı sıra Payas'ta bulunan FRC takımımızı da İstanbul'da Volkswagen Arena'da düzenlenen Haliç Regional yarışmasına sponsorlarımız aracılığıyla depremzede arkadaşlarımıza sıfır maliyet yansıtarak aramıza bu zorlu zamanlarda bile dahil etmeyi başardık.

Sparc E-Spor

Modern medyanın gözdesi olan E-Spor oyun topluluklarının arasında Sparc’ta yerini aldı! Sparc E-Spor, bir sürü farklı rekabetçi oyunda (Valorant, League of Legends vb.) hem turnuvalar düzenlemekte hem de takımlar çalıştırmaktadır. Bu yarışmalar herkes için eğlenceli ve rekabetli olmakla beraber çok büyük reklam imkanları da sağlamaktadır.

SPARKY (FRC Robotumuz)

SPARC 5665 Robotik Takımı olarak bu seneki yarışmalarda mekanik olarak gösterdiğimiz başarıdan dolayı çok mutluyuz. Bu seneki robotumuz “Sparky” ile FRC Haliç Regional yarışmasında Endüstriyel Tasarım Ödülü (Industrial Design Award) kazandık. Robotumuzu yarışmada bulunan jürilere sunarken bu ödülü kazanacağımıza emindik ve düşündüğümüz gibi bu başarıyı kazandık.

Bu seneki robotumuzu her sene olduğu gibi Ocak ayının ilk cumartesi yapılan FRC Kickoff etkinliğinde öğrendiğimiz oyunla tasarlamaya başladık. Her sene değişen bu oyun için farklı robotlar yapmamız gerekiyordu ancak bu sayede her sene farklı deneyimler kazanarak kendimizi geliştiriyoruz. Bu etkinlikten sonra açıklanan yarışma kitapçığını mekanik ekibi olarak detaylı bir şekilde analiz

ettik. Öğrendiğimiz bilgileri bir beyin fırtınasıyla toplayarak robotun nasıl olması gerektiğine taslak olarak karar verdik. Bu andan sonra robotun tasarım süreci başladı. Bu süreci tasarım ekibimizle birlikte gerçekleştirdik. Robotu tekrar tekrar çizerek gereken düzenlemeleri yaptılar ve gereken parçaları tek tek tasarladılar.

Robotumuzda bu sene sürüş takımı olarak MK4i Swerve modüllerini kullanmaya karar verdik. Bu modüller altında bir adet özel kayışlara sahip tekerlek, üstünde 2 adet bizim bu seneki tercihimizle Falcon motorlar kullandığımız 2 adet motor, motor ve tekerleğin birlikte hareket etmesini sağlayan dişliler ve bu modül ile iletişimi sağlayan Can Encoder bulunmaktadır. Bu modüllerin konulacağı bir şase gerekiyordu. Bu nedenle 6000 serisi alüminyumdan kare şeklinde bir adet şase yapmaya karar verdik. Bu şasenin ağırlık dengesi için altına demir parçalar

kestik. Bu parçalar aynı zamanda elektronik sistemin de üzerinde bulunduğu parçalardır. Elektronik sistemde robotla haberleşmeyi sağlayan modem, robotun işlemcisi olan Roborio, sigortaların bulunduğu PDH ve diğer bütün elektronik aksam bulunmaktadır.

Oyunu oynayabilmek için sahada bulunan kuka ve küpleri gereken yerlere yerleştirmemiz gerekiyordu. Bu nedenle bu oyun parçalarının yukarıya çıkarılması gerekiyordu. Bunun çözümü için bir adet asansör yapmaya karar verdik. Bu asansörün hareketi altında bulunan ve dişlilerle çalışan bir adet redüktör ve ona bağlı Falcon motor ile hareket etmektedir. Bu asansör tek başına yeterli değildi. Bu parçaların alınması, taşınması ve yerlerine yerleştirilmesi gerekliydi. Bunun için ise asansörün ucuna bir adet kol eklemeye karar verdik. Bu kol asansörde hareket ederek yukarı aşağı gidecekti. Aynı zamanda kendi ekseninde de yukarı aşağı hareket etmesi gerekiyordu. Bunun içi ise ayrı bir redüktör tasarlayarak 2 adet Falcon motorlar kolu hem kendi ekseninde hareket ettirdik hem de kolun ucunda bulunan intake (kıskaç) mekanizmasını farklı platformlara parçaları bırakabilmek için hareket ettirmekte kullandık. Robotun kolunun ucundaki bu kıskaç mekanizması ise iki adet kapanan kısa koldan ve üstündeki tekerleklerden oluşuyordu. Bu 2 kısa kol diğer malzemelerden farklı olarak 5754 serisi alüminyumdan yapılmıştır. Bu parçaların çoğu atölyemizde bizim tarafımızdan kesilmiş ve monte edilmiştir. Tekerleklerle içeriye veya dışarıya bu parçaları almak için kullanırken bu iki kısa kol için de pnömatik yani hava basıncı sistemi kullandık. Bu sistemde bir adet kompresör, 2 adet piston, bir adet tüp ve uzun borulardan oluşan bir sistemdi.

Bununla birlikte robotun ve sürücülerin performansını arttırmak için 1 adet platformlardaki reflektörleri hizalayabilmek için Limelight 2+ akıllı kamera, oyun parçalarını tanıyabilmek için 1 adet Limelight 3 akıllı kamera ve Google Coral AI Accelerator performans artırıcı ve sürücülerin saha içindeki görüşünü sağlamak için bir adet kamera kullandık. Aynı zamanda, daha sonradan ortaya çıkan ve kolun asansöre çarpmasına neden olan bir hatayı da kol ve asansör arasına 2 adet 300N amortisör koyarak çözdük. Son eklemelerde ise elektronik sistemin üzerini kapatarak koruyacak ve sponsorlarımız yazabileceğimi polikarbon plakalar ve maçlarda zorunlu olan tahta ve süngerin üzerine kumaş geçirilerek oluşturulan tamponlar bulunmaktadır. Bu süreçler işlerken sürüş (driver) ekibimiz de kurduğumuz sahada robotla ilgili çalışmalarına devam ettiler ve yarışmaya hazırlandılar.

Yarışma süresince mekanik ekibi olarak hem robotun bakımı ve tamiri hem de sunumundan sorumluyduk. Endüstriyel Tasarım Ödülü’ üne ek olarak FRC Haliç Regional yarışmasında 4. ve FRC New York City Regional yarışmasında ise yine aynı robotla çeyrek finale kadar çıkma başarısını gösterdik. Bu süreci çok iyi yönetmemizin, takım çalışmasının, özverinin, dayanışmanın ve ne olursa olsun pes etmeden yola devam etmemizin bize bu ödülü ve başarıları getirdiğini düşünüyoruz. Bu ve bundan önceki bütün yarışmalardan öğrendiğimiz deneyimle gelecek yıl da aynı başarılara ve hatta daha fazlasına ulaşabileceğimize inancımız tam.