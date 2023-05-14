Windows 11'in en son güncellemesi

Kırık VPN bağlantıları, düşük indirme ve yükleme hızları hakkında raporlar var. Bazı insanlar dosya indirmekte zorluk çekiyor. Aynı zamanda, WAN'ı yeniden yüklemek, DNS'yi temizlemek, IPv6'yı ve güvenlik duvarını devre dışı bırakmak sorun gidermeye yardımcı olmadı, diye yazıyor.

Güncellemeler yüklendikten sonra bilgisayarlar yeniden başlamak yerine kapanabilir. Ek olarak, güncelleme BitLocker Sürücü Şifrelemesini etkinleştirerek cihazların "sonsuz" bir otomatik onarım döngüsüne girmesine neden oldu ve çözüm, tam bir sistem temizliği ve Windows'un yeniden yüklenmesini gerektirdi.

Yükseltmenin iyileştirmeler yapmayı amaçladığı belirtiliyor. Microsoft geliştiricileri, açıklanan sorunların varlığını henüz kabul etmedi. Ancak bunlarla karşılaşan kullanıcıların, Güncelleme Merkezi üzerinden önceki sürüme geri dönerek KB5026372 numaralı güncellemeyi kaldırmaları önerilir.

Daha önce Involta medyası, Google'ın Rus akıllı telefon ve tablet üreticilerine Google Mobil Hizmetleri için lisans vermeyi durdurduğunu bildirdi .

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