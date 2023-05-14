Google, yapay zeka PaLM 2 ile yeni bir sinir ağı sundu

Model 20 programlama dilinde eğitilmiştir ve 100'den fazla dilde kullanılması amaçlanmıştır. Modelin mobil cihazlarda iyi çalışan ve saniyede 20'ye kadar istekleri işleyebilen basitleştirilmiş bir versiyonu da vardır.

OpenAI, metin sorgularına ve görüntülere dayalı 3B modeller oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir yapay zeka olan Shap-E'yi piyasaya sürdü. Bu model GitHub'da mevcuttur ve ücretsizdir. Geliştiricileri, Shap-E'nin çeşitli alanlarda uygulama alanı bulacağını umuyor.

Teknoloji şirketleri şu anda aktif olarak tıp, finans, ulaşım ve diğer pek çok alandaki sorunları çözmek için yararlı olabilecek dil modelleri geliştiriyor.



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