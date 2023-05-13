Elon Musk, Twitter CEO luğundan istifa ediyor

Kadın olan yeni CEO, yaklaşık altı hafta içinde görevine başlayacak. Aynı zamanda Musk, ürünlerin, yazılımların ve sistem operasyonlarının geliştirilmesini denetlemekten sorumlu olacağı Twitter'ın yönetim kurulu başkanı ve Baş Teknik Sorumlusu (CTO) olacak.

Yatırımcılar tarafından coşkuyla karşılanan bu haber, borsada olumlu bir tepkiye yol açarken, Tesla'nın hisseleri %2'den fazla değer kazandı. Bazı yatırımcılar, Musk'ın Twitter'ı yönetmeye dahil olmasının dikkatini dağıttığı ve dikkatini kurucusu olduğu elektrikli araç şirketi Tesla'dan uzaklaştırdığına dair endişelerini dile getirmişti.

Musk'ın Twitter ile ilişkisi, şirketi SpaceX'in sosyal medya platformunu geçen yılın Ekim ayında 44 milyar dolar gibi önemli bir para karşılığında satın almasıyla başladı. Satın alma işleminden kısa bir süre sonra, şirket içinde kararlı adımlar atarak üst düzey yöneticileri görevden aldı ve önemli ölçüde işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Musk'ın CEO olduğu süre boyunca Twitter, temel reklam işinde zorluklarla karşılaştı. Birçok şirket, platformdaki saldırgan içerik ve nefret söylemindeki artış nedeniyle ücretli tanıtım kampanyalarını durdurma kararı aldı. Musk'ın daha önce yasaklanan kullanıcıları eski durumuna döndürme ve medya ırkçılığı hakkında açıklamalar yapma konusundaki tartışmalı kararları da siyasi tartışmalara yol açtı.

Ayrıca Twitter, teknik zorluklarla karşılaştı ve Musk'ın liderliğinde önemli ölçüde işten çıkarmalara maruz kaldı. Şirketin finansal istikrarını sağlamak için gerekli olduğunu belirterek bu eylemleri savundu.

Twitter'daki liderlik ve sorumluluklardaki değişiklik, platformun zorluklarını ele alma ve reklamcılık işini canlandırma çabasını ifade ediyor. Musk, odağını Tesla'ya kaydırırken, yatırımcılar şirketin gelecekteki yönü ve başarısı üzerinde olumlu bir etki bekliyor.