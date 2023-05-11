Google, 180 ülkede ChatGPT'ye rakip olan Bard AI chatbot u tanıttı

Yıllık Google Developers konferansı sırasında CEO Sundar Pichai, şirketin inovasyon için bir katalizör olarak üretken yapay zekadan yararlanma taahhüdünün altını çizdi. Google'ın yapay zeka yeteneklerindeki genişlemesi, toplumsal etki ve işten çıkarmayla ilgili endişeler karşısında bile Microsoft'un benzer teknolojileri hızlı bir şekilde entegre etmesini takip ediyor.

Google, üretken yapay zekanın Gmail, fotoğraf düzenleme ve çevrimiçi çalışma araçları gibi çeşitli hizmetleri nasıl geliştireceğini göstererek, yapay zekanın etik standartlara bağlı kalarak sorumlu bir şekilde uygulanmasını vurguladı.

Google, bekleme listesini kaldırarak gelecekte 40 dili desteklemeyi planlayarak Bard'ı dünya çapında İngilizce olarak kullanıma sundu. Ayrıca şirket, AI işlevlerini Gmail ve Haritalar gibi popüler uygulamalara getiren tarayıcı uzantılarını da tanıttı. Bu uzantılar, e-postalardaki metnin otomatik olarak tamamlanması ve mevcut sarf malzemelerine dayalı olarak çizim fikirleri oluşturulması gibi özellikleri etkinleştirir.

Bununla birlikte, üretken AI genişledikçe, ses klonları, derin sahte videolar ve ikna edici yazılı mesajlar yoluyla dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere potansiyel kötüye kullanımla ilgili artan endişeler var. Uzmanlar, güvenliği sağlamak için güçlü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde ihtiyatlılık ve geçici olarak durma ihtiyacı konusunda uyardı.

Microsoft'un OpenAI destekli yapay zeka modelleri yakın zamanda halka açık hale geldi ve görüntü ve video işleme ile Bing arama motoru ve Edge tarayıcı yeteneklerini geliştirdi. Yapay zekanın riskleri ve etik sonuçları, bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton gibi etkili figürlerin yapay zekanın yarattığı ciddi ve yakın varoluşsal tehditler konusunda alarm vermesiyle, önde gelen tartışma konuları olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, hem Google hem de Microsoft, kullanıcı deneyimlerini geliştirme ve çeşitli sektörlerde devrim yaratma potansiyelini kabul ederek, üretici yapay zekayı agresif bir şekilde entegre etmekte ısrar ediyor. İleriye dönük olarak, sorumlu geliştirme uygulamaları ve sıkı etik yönergeler, potansiyel zorlukların ele alınmasında ve yapay zekanın toplumun iyileştirilmesi için kullanılmasında temel olacaktır.