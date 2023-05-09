Yapay Zeka Sağlık Sistemine de Geliyor

ABD'deki üç farklı sağlık sistemindeki doktorlar, hastaların semptomları, ilaçları ve diğer tıbbi sorunları hakkındaki sorularına otomatik olarak yanıtlar hazırlayan ChatGPT'ye dayalı "üretken" bir yapay zeka aracını test ediyor. Amaç, doktorların yazılı iletişim için harcadıkları zamanı kısaltmaya yardımcı olmak ve daha fazla hastayı yüz yüze görmeleri için onları serbest bırakmak ve ayrıca tıbbi açıdan daha karmaşık görevlere odaklanmaktır.

UC San Diego Health ve UW Health, aracı Nisan ayından beri pilot olarak uyguluyor. Ülkenin önde gelen hastanelerinden biri olarak kabul edilen Stanford Health Care, yapay zeka aracını önümüzdeki haftadan itibaren bazı hekimlerin kullanımına sunmayı planlıyor. En az bir düzine kadar doktor, denemenin bir parçası olarak zaten düzenli olarak kullanıyor.

Stanford'da gastroenterolog ve pilota liderlik eden Dr. Patricia Garcia, CBS MoneyWatch'a "Hasta mesajları kendi başlarına bir yük değil - daha çok bir talep-kapasite uyumsuzluğu" dedi. "Bakım ekipleri, aldıkları hasta mesajlarının hacmini zamanında ele alma kapasitesine sahip değil."

OpenAI'nin GPT dil modelinin HIPAA uyumlu bir versiyonu olan araç, müşterilerin sağlık hizmeti sağlayıcılarına mesaj göndermesine olanak tanıyan tıbbi yazılım şirketi Epic'in "MyChart" hasta portalı aracılığıyla doktorların gelen kutularına entegre edildi.

Dr. Garcia, "Hasta bakımını desteklemek ve klinisyenleri daha karmaşık etkileşimlere açmak için harika bir fırsat olabilir" dedi. "Belki de büyük dil modelleri, 'Gelen Sepeti'ni yük olmaktan çıkarıp fırsata dönüştüren araç olabilir."

Aracın doktorlar için daha az idari iş yapmasına yol açarken aynı zamanda hasta katılımını ve memnuniyetini artırması umut ediliyor. "Tahmin edildiği gibi çalışırsa, genel olarak bir kazançtır" diye ekledi.

AI empati gösterebilir mi?

Yeni nesil yapay zekaya karşılık gelmek, bir doktorla etkileşimin yerini tutmasa da araştırmalar, teknolojinin artık hastalarla etkileşim kuracak kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor; bu, Amerika'nın parçalanmış ve bürokratik sağlık sistemi göz önüne alındığında, bakımın hayati bir yönü göz ardı edilebilir.

Gerçekten de, JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma , hastaların çevrimiçi bir sosyal medya forumunda yayınlanan yaklaşık 200 sorguya doktorlar yerine ChatGPT'den gelen yanıtları tercih ettiğini ortaya koydu. Yazarlar, chatbot yanıtlarının hastalar tarafından hem kalite hem de empati açısından daha yüksek derecelendirildiğini buldu.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Christopher Longhurst, bunun ChatGPT gibi araçların sağlık hizmetlerinde kullanımları için büyük umut vaat ettiğini gösterdiğini söyledi.

UC San Diego Health'in baş tıbbi sorumlusu ve baş dijital sorumlusu ve UC San Diego School'da bir dekan yardımcısı olan Longhurst, "Bence bunun iğneyi geçmişte olduğundan daha fazla hareket ettirdiğini göreceğiz" dedi. tıp. "Doktorlar çok sayıda mesaj alıyor. Bu, bir birinci basamak doktorunun tipik bir örneği ve çözmeye yardımcı olmaya çalıştığımız sorun bu."

Özellikle, doktorların daha verimli ve akıllıca çalışmasına yardımcı olmak için teknolojiyi kullanmak devrim niteliğinde değildir.

"Sağlık hizmetlerinde doktorlarımıza yardımcı olan pek çok şey var. Elektronik sağlık kayıtlarımızda 'Hey, bu reçete bir hastaya aşırı doz verebilir' diyen uyarılarımız var. Alarmlarımız ve her türlü karar destek araçlarımız var, ancak yalnızca bir doktor doktorluk yapıyor" dedi.