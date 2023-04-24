WhatsApp Kullanıcılarına Yeni Özellik Getirdi

Uygulamanın kaybolan mesajlar özelliği, 24 saat ile 90 gün arasında değişen belirli bir süre sonunda sohbetteki mesajları otomatik olarak siler. Bu özellik, konuşmaları daha rahat hale getirmek için tasarlanmış olsa da, önemli mesajların kaydedilemeden kaybolması riskini de taşıyordu.

Bu sorunu çözmek için WhatsApp, "Sohbette Kal" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Keep in Chat özelliği, kullanıcıların belirli mesajların kaybolmasını önlemesine olanak tanır. Kullanıcının saklamak istediği bir mesaj alınırsa, üzerine tıklayıp mesajı saklama seçeneğini seçebilirler.

Gönderen, daha sonra kararı veto etme seçeneği sunan bir bildirim alır. Gönderen mesajın kaydedilmesine izin verirse, küçük bir yer imi simgesi alacak ve "Saklanan Mesajlar" klasörüne eklenecektir. Gönderen aynı fikirde değilse, normal zamanlayıcı sona erdiğinde mesaj herkesin cihazından silinir.

Keep in Chat özelliği, kullanıcılara konuşmaları ve gönderdikleri mesajlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlamaktadır. Önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlayarak kullanıcıların mesajlarına ne olacağı konusunda son sözü söylemesine olanak tanır.

WhatsApp, uçtan uca şifreleme de dahil olmak üzere gizlilik ve güvenlik özellikleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Ancak şirket, özelliklerinin mesajların yanlış ellere geçmemesini sağlamayı amaçladığını ileri sürmüştür. Keep in Chat özelliği, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artırmaya yönelik başka bir adımdır.

Yeni özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya çapında kullanıma sunulacak. Kullanmak için, kullanıcıların WhatsApp uygulamalarını en son sürüme güncellemesi gerekir. Keep in Chat özelliği, WhatsApp'ın iki adımlı doğrulama, biyometrik kimlik doğrulama ve mesaj iletme limitlerini de içeren gizlilik ve güvenlik özelliklerine en son eklenmesidir.