Lead Generation Nedir? Neden Önemlidir?

Lead, Türkçe dilinde “potansiyel müşteri” şeklinde ifade edilebilir. Lead’lerin incelenmesi kapsamında şirketler rastgele kullanıcılar yerine hizmetleriyle ilgilenen ve ürün satın alma potansiyeli daha yüksek olan kullanıcılara ulaşabilirler. Hedef kitlelerini ise bu kullanıcıları baz alarak belirleyip, pazarlama hedeflerine ulaşmak için daha elverişli koşullar hazırlayabilirler. Lead generation hakkında daha detaylı bilgiyi içeriğimizin ilerleyen kısmında sunmaya çalışacağız.

Lead Generation Nasıl Yapılıyor?

Lead generation sürecini meydana getirmek için uygulanabilecek yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

Web sitelerine blog bölümü dahil edilip, bu alana yorum panelleri eklenebilir. Bu kapsamda blog bölümünden markaya ulaşan kullanıcılar lead olarak değerlendirilir.

Web sitelerinde gezinen ziyaretçileri harekete geçirebilecek mesajlar veya kampanya linkleri lead toplamada önem taşır. Mesajlara telefon veya e-mail adresi ile yanıt veren ziyaretçiler potansiyel müşteriler kategorisine dahil edilir.

Web sitesi açılış sayfası üzerinden anket veya form doldurma işlemleri teşvik edilebilir. Bu kapsamda lead olarak değerlendirilebilecek geniş bir kullanıcı kitlesi açığa çıkar.

Lead generation sürecinde 2 temel amaç benimsenir. İlki web sitelerine trafik akışı sağlamak, ikincisi ise ziyaretçileri iletişim bilgilerini markaya vermek için ikna etmektir. Daha sonra iletişim bilgilerini rızası ile sunan kullanıcılardan bir potansiyel müşteri listesi oluşturulabilir.

Lead Generation Neden Önemli?

Lead generation çalışması size potansiyel müşterilerinizi öğrenme yani bir ürün önerisi gerçekleştirdiğinizde bu ürünü satın alma potansiyeli en yüksek olan müşterilerinizi tespit etme şansı sunar. Bu kapsamda hizmet ve ürünlerinizle hiç ilgilenmeyen kullanıcılara kampanya önerisi yapmak yerine potansiyel müşterilerine öneride bulunarak satış hacmini genişletme şansını artırırsınız.

Lead Generation Araçları Nelerdir?

Lead generation araçları denildiğinde akla LeadPages, OptinMonster, Hello Bar gelmektedir. Bu araçlar hakkında bilgileri hep birlikte inceleyelim;

LeadPages: Bu tip bir araçla web sitenizde özel açılış sayfalarını yaratabilirsiniz. LeadPages yardımıyla oluşan özel açılış sayfaları potansiyel müşterilerinizden geri dönüş alma ve yeni potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini edinme açısından avantaj kazandırır.

OptinMonster: Özel açılış sayfasının oluşturulmasına ek olarak açılış sayfası üzerinden potansiyel müşterileri, müşteri formlarını kullanarak yakalayabilmeyi sağlar.

Hello Bar: Web sitesi sayfaları üzerine üst bar formunda mesaj çubuğu eklemeye yardımcı olan Hello Bar, çubukları dilediğiniz şekilde özelleştirerek leadleri çekme sürecini pratikleştirmenizi sağlar.

İlgili Lead generation araçları belirli ücret kapsamında ve abonelik bazında kullanılabilmektedir.

Lead Generation Toplamak İçin Neler Yapılmalı?

Lead generation toplama işlemi için özel araçların yanında sosyal medyadan ve web sitesindeki içeriklerden yararlanılabilir. Örneğin web sayfasının blog bölümünde yer alan metinlerin içerisinde ana sayfaya yönlendirme linki yerleştirilebilir. Ana sayfada ise müşteri formlarına yer verilir. Böylece müşteri formu ve diğer web sayfaları arasında çift yönlü bir ilişki kurularak, potansiyel müşterileri tespit etme şansı artırılır.

Yapılabilecek bir diğer faaliyet, E-ticaret sitenizden daha önce alışveriş yapan ve iletişim bilgisi bırakmış olan kişilere, hizmetlerinizden haberdar olmaları için e-mail göndermektir. Akıcı mailler ile lead toplayabilir, kampanyaları mail ile haber vererek satış hacmini genişletme olasılığını yükseltebilirsiniz.

Sosyal medyanın gücünü kullanarak Facebook, Twitter gibi geniş kullanıcı kitlesi olan platformlarda reklam ve kampanya bildirimi yayınlayabilirsiniz. Bu kapsamda sosyal medyada markanızı gören ve dikkate değer bulan sosyal medya kullanıcıları, web adresinize erişim sağlayıp lead kitlenize dahil olmak isteyebilir.

Son olarak eğer arama motoru reklamlarına dahil olduysanız filtrelemelerinizi doğru şekilde yaparsanız doğrudan lead’leri sayfanıza çekebilirsiniz. Lead generation toplamada arama motoru reklamlarını hedef kitleye yönelik oluşturmak önem arz eder. Örneğin markanız bebek giyim ürünleri satışı yapıyorsa arama motoru reklamlarındaki hedef kitleniz yani “lead” olarak görmeniz gereken kesim anne ve babalar olacaktır.