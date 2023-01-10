İngiltere'deki tarihi roket görevi başarısızlıkla sonuçlandı

İlk roketi İngiltere topraklarından yörüngeye fırlatma girişimi Salı günü başarısızlıkla sonuçlandı ve bilim adamları hedefine yaklaşırken bir "anomali" bildirdiler.

70 fitlik (21 metrelik) roketi taşıyan bir Virgin Orbit Boeing 747, İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'daki bir uzay limanından 2202 GMT'de havalandı.

Roket daha sonra uçaktan ayrıldı ve planlandığı gibi İrlanda'nın güneyinde Atlantik Okyanusu üzerinde 35.000 fit yükseklikte 2315 GMT civarında ateşlendi.

Ancak roket yörüngeye girip dokuz uydusunu fırlatacağı sırada attığı bir dizi tweet'te Virgin Orbit, "Yörüngeye ulaşmamızı engelleyen bir anormallik var gibi görünüyor. Bilgileri değerlendiriyoruz.

"Daha fazlasını öğrendikçe, yörüngeye ulaşmayla ilgili önceki tweet'imizi kaldırıyoruz. Elimizden geldiğince daha fazla bilgi paylaşacağız."

Uçak, planlandığı gibi, Cornwall Newquay Havaalanı'ndaki Virgin Orbit ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı'nı içeren bir konsorsiyum olan, bastırılmış bir Spaceport Cornwall'a geri döndü.

Fırlatma Birleşik Krallık topraklarından yapılan ilk fırlatmaydı. İngiltere'de üretilen uyduların daha önce yabancı uzay limanları aracılığıyla yörüngeye gönderilmesi gerekiyordu.

Görev başarılı olsaydı, Birleşik Krallık Dünya'nın yörüngesine uzay aracı gönderebilecek dokuz ülkeden biri olacaktı.

Spaceport Cornwall şefi Melissa Thorpe fırlatmadan önce BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Fırlatma ülkelerinin bu gerçekten özel kulübüne katılmak çok önemli çünkü bize uzaya kendi erişimimizi veriyor... ki burada Birleşik Krallık'ta daha önce hiç sahip olmadık" dedi .

Adını Rolling Stones şarkısından alan "Start Me Up" lansmanını yüzlerce kişi izledi.

Uydular, ülkelerin insan kaçakçılarını tespit etmesine yardımcı olmak için deniz izlemeden uzay hava durumu gözlemine kadar çeşitli sivil ve savunma işlevlerine sahip olacaktı.

Avrupa'daki uzay üslerinin sayısı, uzayın ticarileşmesi nedeniyle son yıllarda arttı.

Uzun bir süre boyunca, uydular öncelikle ulusal uzay ajansları tarafından kurumsal görevler için kullanıldı, ancak Avrupa'nın uzay limanı projelerinin çoğu artık özel sektör girişimleridir.

Pazar, küçük girişimlerin ortaya çıkması, hem roketleri hem de uyduları küçülten modern teknoloji ve uydular için hızla artan sayıda uygulama ile patladı.

Önceki on yıldaki 4.600 ile karşılaştırıldığında, 2022 ile 2031 arasında yaklaşık 18.500 küçük uydunun (500 kilogramdan (1.100 pound) hafif olanlar) fırlatılması bekleniyor.

Ancak kampanyacılar lansmanı eleştirdiler.

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası (CND) genel sekreteri Kate Hudson, "Uzay, gerçek bir kamu incelemesi veya hesap verme sorumluluğu olmaksızın askeri tırmanma ve harcama için yeni sınırdır" dedi.

Drone Savaşları direktörü Chris Cole, "kaçınılmaz olarak daha fazla istikrarsızlık ve çatışma riskine yol açacak bir uzay silahlanma yarışını" kınadı.