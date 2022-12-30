TikTok her 39 saniyede bir zararlı içeriği tanıtıyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre TikTok, gençleri her 39 saniyede bir yeme bozuklukları ve kendine zarar verme ile ilgili tehlikeli içeriklere maruz bırakıyor.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin (CCDH) bir raporuna göre, yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve cinsel saldırı ile ilgili bilgiler zararlı içerikler arasında yer alıyor.

CCDH araştırmacıları ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da 13 yaşındakiler için yepyeni hesaplar oluşturarak TikTok'un algoritmasını inceledi . Bu hesaplardan birinin takma adı, görünüşü hakkında bilinçli olan bir kişiyi tasvir ediyor.

Araştırmanın ilk 30 dakikasında araştırmacılar , uygulamanın algoritması tarafından "Sizin İçin" akışında önerilen yeme bozuklukları, zihinsel sağlık sorunları veya vücut imajı ile ilgili videoları kaydetti ve beğendi. Daha sonra kayıtlarda beden imajı, ruh sağlığı, kendine zarar verme ve yeme bozukluklarından hangi sıklıkta bahsedildiği gözlemlendi.

Daha kesin sonuçlar elde etmek için CCDH çalışması "standart genç" ve "savunmasız genç" profilleri oluşturdu. Teknoloji reformu kuruluşu Reset'in araştırması, çalışmada kullanılan "Savunmasız Genç Hesapları"nın temelini oluşturdu.

Bu araştırmaya göre, yeme bozukluklarını destekleyen genç Instagram kullanıcıları sıklıkla "anoreksiya" veya diğer ilgili terimleri içeren ifadeleri seçiyorlar. Konuyla ilgili önyargılı fikirlerini destekleyen materyal bulma ihtiyaçları nedeniyle, yeme bozukluğu olan gençlerin sosyal medyada yeme bozukluğu ile ilgili içerikle karşılaşma olasılığı daha yüksektir.

Benzer şekilde, depresyon, kendine zarar verme ve intiharla ilgili içerikten etkilenme olasılığı yüksek olan kullanıcıların bu sorunlarla ilişkili ifadeler içeren kullanıcı adlarını seçeceklerine dair kanıtlar vardır.

Araştırmaya göre TikTok, her 39 saniyede bir gençlerin beden imajı ve ruh sağlığı ile ilgili içerikler yayınlıyor. TikTok uygulamasının "Sizin İçin" akışında gezindikten birkaç dakika sonra, araştırmadaki yeni hesaplar kendine zarar verme ve yeme bozukluğu içeriği için öneriler aldı.

Çalışma ayrıca TikTok'un savunmasız çocukları, diğer gençlere göre daha zararlı olan tehlikeli içeriklerle hedef aldığını da gösterdi. Savunmasız çocuklar, ortalama genç hesaplarından üç kat daha fazla tehlikeli videoya ve kendine zarar vermeyi teşvik eden on iki kat daha fazla filme maruz kaldı.

TikTok, 2017'deki tanıtımından bu yana sosyal medya platformları arasında en hızlı büyümeyi yaşadı ve bir milyar kullanıcıya ulaştı. Uygulama şu anda Amerikalı gençlerin üçte ikisi tarafından kullanılıyor ve tipik bir Amerikalı izleyici her gün 80 dakikalık TikTok videoları izliyor.

Health News tarafından bildirilen devam eden bir araştırmaya göre, 15 ila 24 yaş arasındaki genç kadın ve kızlarda yeme bozuklukları son 50 yılda istikrarlı bir şekilde arttı .

Amerika Birleşik Devletleri'nde intihar şu anda 15 ila 24 yaş arasındakiler için ikinci en büyük ölüm nedenidir. Bir İngiliz mahkemesinin 14 yaşındaki Molly Russell'ın Instagram gönderileri nedeniyle Eylül 2022'de intihar ederek öldüğüne karar vermesi endişeyi artırdı. sosyal medyanın gençlerin ruh sağlığı sorunları üzerindeki etkisi hakkında.

CCDH'ye göre TikTok'un gençler için, özellikle de en savunmasız olanlar için daha güvenli bir hizmet sağlama görevi var.