Dış Cephe Mantolama

Dış cephe mantolama, dış duvarın tamamı veya bir kısmına uygulanan bir yalıtım işlemidir. Cephe kaplamalarında asıl amaç ısı, su ve ses yalıtımını sağlamaktır. Aynı zamanda günümüzde dekorasyon amaçla da yapılabilmektedir. Kullanım amacına göre yapay veya doğal malzemeler kullanılmaktadır. Günümüzde bulunan eski binaların çoğunda cephe mantolama bulunmuyor. Dolayısı ile ısı, ses ve su yalıtımı sorunları ortaya çıkabiliyor. Bina sakinleri veya müstakil ev sahibi kendi isteklerine göre dış cephe yalıtım hizmeti alabilirsiniz. Bu alanda profesyonel düzeyde hizmet veren çok sayıda firma bulunuyor.

Binalarda konfor ve estetik bakımından dış cephe yalıtım yapılabilmektedir. Özellikle dış cephe yalıtımı olan binalar oldukça modern bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak tutmaya yarıyor. Binalarda oluşan nem, küf siyah leke, boya veya sıvanın kalkmasını önler. Bunun yanı sıra enerji tasarrufunu sağlayarak ısı kaybını önler. Peki, dış cephe mantolama avantajları nelerdir?

Binayı dışarıdan bir manto gibi sarar ve sıcaklık farkı nedeni ile oluşabilecek çatlakları engeller.

Binanın dış yüzeyinde bulunan kolon, kiriş, hatıl vb. betonarme yapı elemanlarının hepsini yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını önler.

Su ve ısı yalıtımını destekler.

Yoğuşma riski en az düzeye iner.

Binanın dış yüzeyini dış etkenlere karşı korur.

Tekniğe en uygun şekilde yapılan dış cephe mantolama uygulaması %50'ye varan ısı tasarrufunu sağlamaktadır.

Yakıt tüketimini azaltır. Bu sayede çevrenin de korunmasına katkı sağlamaktadır.

Mantolama yapılan binalarda ısı dengeli bir şekilde dağılır. Bu sayede yoğuşma ve hava akımı oluşmaz. Dolayısı ile konforlu bir yaşam alanı sunar.

Binanın dış yüzeyi beton olduğu için donatıları korozyona karşı korur ve bina ömrünü uzatır.

Dış cephe mantolama, binaların ısıtma ve soğutma giderlerini neredeyse %60'a kadar azaltmaktadır. Fakat mantolama sürecinde tercih edilen firma büyük bir rol oynar. Üretici firmanın kaliteli mantolama malzemeleri üretmesi ve ürün çeşitliliği oldukça önemlidir. Test edilmiş ve belgelendirilmiş bir mantolama firmasından hizmet alınmalıdır. Aynı zaman malzeme seçimi esnasında ürünlerin ilgili mevzuata göre uygun üretilmesi, kalite belgesi, üretici firmanın garanti süresi, ürün sorumlulukları ve sigortası gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Peki, dış cephe yalıtımdan hangisi daha iyi?

EPS ve XPS'e göre ağırlığı hem daha çok hem de fiyatı daha pahalı olan taş yünü ısı yalıtım levhaları, su emme bakımından en düşük performansa sahip olduğu söylenebilir. Nefes alma kabiliyeti açısından EPS ve XPS'e göre çok daha iyidir. Ayrıca su buharı geçirgenlik değeri en iyi olan ısı yalıtım levhası olduğunu söyleyebiliriz.

Dış cephe mantolama, binanın dış yüzeyine yalıtım malzemelerini kaplama tekniği ile yapılan ısı yalıtım uygulamasıdır. Dış cephe yalıtım da temel amaç soğuk ile sıcağın geçişini önlemek ve ısı kaybının önüne geçmektir. Merak edilen diğer bir konu da "en sağlıklı ısı yalıtım hangisidir?" sorusu oluyor.

En sağlıklı ısı yalıtım malzemesi, Expanded Polistren (EPS) levhalardır. Bu malzeme petrolden elde edilmektedir. Aynı zamanda kapalı gözenekli ve beyaz renkli bir ısı yalıtım levhası olduğunu söylenemez. Karbon takviyeli olan levhalar gri renge sahiptir. Özellikle gri levhalar bünyesinde bulunan gözeneklerde kuru ve hareketsiz hava bulunmaktadır. Herkes tarafından bilinen en iyi ve uygun fiyatta dış cephe ısı yalıtım malzemesi EPS'dir.

Dış cephe mantolama için ilk önce subasman profilleri yerleştirilir. Ardından plaka yapıştırma uygulamasına geçilir. Plakaların yapıştığından emin olduktan sonra dübelleme işlemine sıra gelir. Dübelleme bitince de sıva işlemine geçilir. Sıva kuruduktan sonra dekoratif kaplama işlemi uygulanır. Son olarak binanızı istediğiniz renge boyayabilirsiniz.