Facebook,725 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Perşembe günü geç saatlerde bir mahkemede açıklanan önerilen anlaşma, Facebook'un İngiliz siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın 87 milyon kadar kullanıcının verilerine erişmesine izin verdiğinin 2018'de ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan uzun süredir devam eden bir davayı çözecek.

Davacıların avukatları, önerilen uzlaşmayı ABD veri gizliliği toplu davasında şimdiye kadar elde edilen en büyük ve Meta'nın bir toplu dava davasını çözmek için şimdiye kadar ödediği en yüksek tutar olarak nitelendirdi.

Davacıların önde gelen avukatları Derek Loeser ve Lesley Weaver yaptıkları ortak açıklamada, "Bu tarihi çözüm, bu karmaşık ve yeni mahremiyet davasında sınıfa anlamlı bir rahatlama sağlayacaktır."

Meta, San Francisco'daki bir federal yargıcın onayına tabi olan uzlaşmanın bir parçası olarak suç işlediğini kabul etmedi. Şirket yaptığı açıklamada anlaşmanın "topluluğumuzun ve hissedarlarımızın yararına" olduğunu söyledi.

Meta, "Son üç yılda gizliliğe yaklaşımımızı yeniledik ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladık" dedi.

Artık feshedilmiş olan Cambridge Analytica , Donald Trump'ın 2016'daki başarılı başkanlık kampanyası için çalıştı ve seçmen profili oluşturma ve hedefleme amacıyla milyonlarca Facebook hesabındaki kişisel bilgilere erişim sağladı.

Cambridge Analytica, bu bilgileri, Facebook'un sosyal medya ağında milyonlarca kullanıcısından veri toplayan bir uygulamayı dağıtmasına izin verilen bir araştırmacıdan kullanıcıların izni olmadan aldı.

Ardından gelen Cambridge Analytica skandalı, hükümetin gizlilik uygulamaları, davaları ve Meta İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg'in milletvekilleri tarafından sorguya çekildiği yüksek profilli bir ABD kongre oturumuyla ilgili soruşturmalarını alevlendirdi.

2019'da Facebook, gizlilik uygulamalarına yönelik bir Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasını çözmek için 5 milyar dolar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kullanıcı verilerinin kötüye kullanılması konusunda yatırımcıları yanılttığı iddialarını çözmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Eyalet başsavcılarının soruşturmaları devam ediyor ve şirket, Washington, DC başsavcısının açtığı davayla mücadele ediyor.

Perşembe günkü uzlaşma, Facebook kullanıcılarının, şirketin uygulama geliştiricilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerini rızaları olmadan geniş çapta toplamasına izin vererek çeşitli federal ve eyalet yasalarını ihlal ettiği yönündeki iddialarını çözüme kavuşturdu.

Kullanıcıların avukatları, Facebook'un kişisel veriler üzerinde kontrol sahibi olabileceklerini düşünmeleri için onları yanılttığını iddia etti, oysa aslında binlerce tercih edilen yabancı kişinin erişim kazanmasına izin verdi.

Facebook, kullanıcılarının sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaştıkları bilgilerde meşru bir gizlilik çıkarı olmadığını savundu. Ancak ABD Bölge Yargıcı Vince Chhabria bu görüşü "çok yanlış" olarak nitelendirdi ve 2019'da davanın ilerlemesine büyük ölçüde izin verdi.