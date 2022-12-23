Gen Düzenleme Milyarlarca Tavuğun Sefaletini Sona Erdirebilir

İsrailli bilim adamları , yalnızca dişi civcivlere yol açan yumurtalar üreten genetiği değiştirilmiş tavuklar yarattıklarını iddia ediyorlar . Buluş, yumurtlamadıkları için öldürülen milyarlarca erkek tavuğun her yıl itlaf edilmesini durdurabilir.

Dişi civcivler olgunluğa eriştiğinde ne yumurtaları ne de başlangıçtaki genetik değişiklik mevcuttur.

Kendini hayvan refahına adamış bir kuruluş olan Compassion in World Farming, çalışmayı destekledi.

BBC News'e verdiği demeçte , projenin baş bilim adamı , Tel Aviv dışındaki Volcani enstitüsünden Dr.

"Her şeyden önce tavukların ve hepimizin yararına, sektörde gerçekten devrim yaratabileceğini düşündüğüm bir sistem geliştirdiğimiz için çok mutluyum, çünkü bu gezegendeki herkesi etkileyen bir sorun." satış noktası onun sözlerini aktardı.

Golda tavukları artık, yumurtladıkları yumurtalarda bulunan herhangi bir erkek embriyonun gelişimini engelleyebilen gene-düzenlenmiş DNA'ya sahipler. Yumurtalar birkaç saat mavi ışığa maruz kaldığında DNA aktive olur.

Mavi ışığın dişi civciv embriyolarının gelişimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Dr Cinnamon'a göre ne yumurtladıkları yumurtalarda ne de civcivlerde ekstra genetik materyal yok.

Çiftçiler zaten aldıkları civcivlerin aynısını alacak ve alıcılar da tam olarak aynı yumurtaları alacak, diye güvence verdi. "Yumurtalar, yaratım sürecindeki tek küçük değişiklik olan mavi ışığa maruz kalacak."

Dr Cinnamon'un ekibi, yan şirketi Huminn Poultry aracılığıyla teknolojiyi lisanslamayı planladığından, bulgularını açıklamadılar, bu da araştırma grubu dışındaki bilim adamlarının iddiaları değerlendirmesini imkansız kılıyor.

Ancak personeli şirketi ziyaret eden ve araştırmayı üç yıl boyunca izleyen İngiltere merkezli Compassion in World Farming (CIWF) kuruluşu, İsrail ekibiyle işbirliği yaptı. Baş politika danışmanı Peter Stephenson'a göre, gelişme hayvan refahı için "son derece önemli" olabilir.

BBC'ye verdiği demeçte, "Normalde çiftlik hayvanlarının gen düzenlemesini kullanmak konusunda çok ihtiyatlıyım. Ancak bu istisnai bir durum ve ben ve CIWF'deki meslektaşlarım bunu destekliyoruz" dedi .

Ağın bildirdiğine göre, Birleşik Krallık Parlamentosu şu anda İngiltere'de ticari çiftçilik için bazı sınırlı gen düzenlemelerine izin verecek yasayı tartışıyor. Tasarının önümüzdeki yılın başlarında kabul edilmesinden sonra düzenlemelerin kademeli olarak gevşetilmesi ve teknolojinin ilk önce sadece fabrikalar için kullanılmasına izin verilmesi bekleniyor.

Hükümet, gen düzenlemeyi (GE), daha geleneksel genetik manipülasyon yönteminden (GM) daha fazla kamuoyu kabulüne sahip olarak görüyor. GE genellikle DNA'yı çıkararak genlerin manipüle edilmesini gerektirirken, GM tipik olarak bazen farklı bir türden DNA eklenmesini içerir.