Teknik Çeviri Nedir

Teknik, kelime anlamı olarak bir bilim, sanat ya da meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, teknik metinler de bu alanda yazılan, hukuk, tıp, inşaat, mühendislik gibi özel terminolojisi olan ve o konunun uzmanı tarafından yazılan metinlerdir. Teknik metinler, gerekçeli karar gibi ağır hukuki metinlerden, küçük bir ev aletinin kullanma kılavuzuna kadar geniş bir yelpazeye sahiptir ve her metnin kendine özgü terim kullanımı, teknik metinleri tek bir çatı altında toplamayı zorlaştırmaktadır. Bu metinlerde, kendine has yoğun terim kullanımı ve özel bir dil kullanılmaktadır. Bu da, metni o mesleğin/alanın dışında kalan insanlar için anlaşılması güç bir hale getirmektedir.

Teknik Metin Çevirisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Teknik metinler temelde ikiye ayrılır: Yalnızca sınırlı bir kitlenin kullanımına sunulan özel metinler (finans raporları, teknik şartnameler, kullanım kılavuzları vb.) ve belli bir teknik konuda yazılan metinler (mühendislik, tıp gibi alanlarda yazılan akademik makaleler vb.). Teknik metin çevirisi, özel terminoloji ve özel dil kullanımı gerektirmesi nedeniyle bu alanda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Teknik metin çevirmeni, çevirmenin temel özelliği olan kaynak ve hedef dile hâkim olmasının yanı sıra, aynı zamanda çevirisini yaptığı belgenin alanındaki dil kullanımlarına da hâkim olması gerekmektedir. Bunların haricinde, teknik metin çevirmeni, çeviri öncesi metni analiz edebilmek adına yoğun bir araştırma sürecine girilmelidir. Çevirmen, metinde geçen terimlerin tamamının hedef dildeki karşılıklarını bulmalı, hatta bazen karşılığı kendisi bulmalıdır. Bunun haricinde, patent çevirisi gibi hem hukuki terminolojiyi hem de söz konusu ürünün alanındaki terminolojiyi barındıran metinlerde araştırma düzeyi birden iki katına çıkabilmektedir. Yoğun araştırma süreci gerektirmesi, yoğun terim ve ağdalı dil kullanımı ve birden fazla alanda uzmanlık gerektirmesi gibi nedenler teknik metin çevirisinin zorlukları arasında sayılabilir.

Teknik Metin Çevirisi Neden Yapılır

Globalleşen dünya ve gelişen ithalat-ihracat ağları sayesinde, yurtdışından gelen veya yurtdışına giden ürünlerin kullanım kılavuzu gibi, yurtdışına çıkmak için gerekli olan evraklar gibi (nüfus kayıt örneği çevirisi, evlilik cüzdanı çevirisi, ikametgâh belgesi vb.), yurtdışı bağlantılı bir şirketle anlaşma yapan şirketler için anlaşma metinleri gibi teknik metin çevirisine artık hayatımızın her alanında ihtiyaç duymaktayız.

Neden Çevirimvar

Teknik metinlerin çevirisinde karşılaşılan birden fazla zorluk vardır. Bu zorluklar, alanında yetkin olmayan bir tercüman tarafından aşılması güç zorluklardır ve çevirisi yapılan metinde sıkıntı yaşanılması kaçınılmazdır. Çevirimvar Tercüme bürosu, alanında uzman teknik çevirmen kadrosuyla teknik çeviri alanında yüksek kalitede hizmet vermektedir. Teknik çevirinin tüm alanlarında tüm aşamalara hâkim olan bu ekip sayesinde, ağdalı bir dil kullanan hukuk metinlerinden, yoğun bir terminoloji barındıran tıp metinlerine kadar tüm teknik metinlerinizin çevirisini, tercüme bürosu arayarak zaman kaybetmeden, 3 adımda kolayca verilebilen sipariş sayesinde, yalnızca tek bir tıkla güvenle, uygun fiyata ve hızlı bir şekilde yaptırabilirsiniz.