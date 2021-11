Her Anlamda Başarılı Bir İş Adamı

Hayaliniz varsa her şeyi başarırsınız demiş ünlü bir düşünür. Çünkü hayaller uğrunda çalışıldığı zaman hedeflere dönüşür. Kemal Taha Akgün’se her gün hedefleri ile yeni güne başlayan başarılı bir iş adamı. Aile şirketinde iş hayatına ilk adımı atan Akgün, iş hayatına dair her şeyin alt yapısını burada öğrendi. Kısa zamanda başarılı projeleri sayesinde dikkatleri üzerine topladı ve ‘Nerede başarılı bir proje var; orada Akgün var’ denilmesi ile ünlü hale geldi. Bu güne kadar Kemal Taha Akgün tarafından hayata geçirilen projelerin arasında başarısız olan herhangi bir proje bulunmuyor. Bunun en temel nedeni ise diğer iş insanları uyurken Kemal Taha Akgün’ün gecenin geç saatlerine kadar çalışıyor olması.

Hedefi Global Olmak

Global kelimesi her iş adamının hayatında duymak istediği ön adlardan bir tanesidir. Bunun içinse oldukça fazla çalışılmalı ve vizyoner bakış açısı sahip olunması gerekir. Kemal Taha Akgün bu iki özelliği bünyesinde barındıran iş adamlarından bir tanesi. Türkiye’nin bilişim sektörünün bir türlü istenilen noktalara gelememesi Kemal Taha Akgün’ün bu alanda atılım yapma isteğini meydana getirmiş. Kemal Taha Akgün bu alanda iş kurmanın cesaretini ise hali hazırda bulunan alt yapısına olan güveninden ve bitmek tükenmek bilmeyen azminden alıyor. Bir Genlik Medya ile iş hayatına farkı sektörden giriş yapan Akgün’ün kafasındaki fikir her daim güçlü uluslararası firmalarla rekabet etmek. Bunun yanında genç ve başarılı iş adamı ülkemizin bu alanda hatırı sayılır bir yere gelmesini istiyor. Kemal Taha Akgün’ü yakından tanıyan iş insanları ise O’nun bu konuda başarılı olacağına yüzde 100 eminler.

Hayatta her alanda başarılı olmak zor bir iştir; Kemal Taha Akgün ise bu konuda ender insanlardan. Başarılı iş hayatının yanında sivil toplum kuruluşlarında da roller üstelenen Akgün, üstendiği rollerin hakkını en iyi şekilde veriyor. Akgün, Ankara'da birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yapıyor ve bunun yanı sıra Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler görevini başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Kemal Taha Akgün ayrıca spor yapmak ve hobilerini gerçekleştirmek içinde kendine zaman ayırmayı ihmal etmeyen bir iş insanı.