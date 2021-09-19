FACEBOOK ONAYLI HESAPLARDA KURALLARDA ESNEME YAPIYOR

SAN FRANCISCO: Wall Street Journal Pazartesi günü bildirdiğine göre, Facebook kalite kontrol mekanizması olarak başlatılan bir programın parçası olarak bazı ünlüleri, politikacıları ve diğer yüksek profilli kullanıcıları kendi gönderi kurallarından muaf tutuyor.

"Çapraz kontrol" veya "XCheck" olarak adlandırılan program, dahili belgelere atıfta bulunan bir rapora göre, milyonlarca seçkin kullanıcıyı Facebook'un sosyal ağda eşit olarak uyguladığını iddia ettiği kurallardan koruyor.

Facebook sözcüsü Andy Stone, bir dizi tweet'te programı savundu, ancak sosyal medya devinin, kuralların uygulanmasının "mükemmel olmadığının" farkında olduğunu kaydetti.

Stone, Journal raporuna yanıt olarak "İki adalet sistemi yoktur; bu, hatalara karşı bir korunma girişimidir" dedi.

"Uygulamamızın mükemmel olmadığını ve hız ile doğruluk arasında ödünleşimler olduğunu biliyoruz."

Makale, kendisini tecavüzle suçlayan bir kadının çıplak görüntülerini gösteren futbol yıldızı Neymar'ın da dahil olduğu ve Facebook'un daha sonra kaldırdığı yüksek profilli kişilerin gönderilerinden örnekler veriyor.

İçerik denetimiyle ilgili bir çifte standart, Facebook'un önde gelen sosyal ağlarda nelerin yayınlanmasına izin verildiğine ilişkin anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak kurulan bağımsız bir kurula verdiği güvencelere karşı çıkacaktır.

Yönetim kurulu sözcüsü John Taylor, bir AFP soruşturmasına yanıt olarak, "Gözetim Kurulu, Facebook'un içerik denetleme süreçlerinde, özellikle şirketin yüksek profilli hesapların tutarsız yönetimiyle ilgili şeffaflık eksikliği konusundaki endişelerini birçok kez dile getirdi." Dedi.

Dergi makalesi, bazı kullanıcıların yaptırım eylemlerine karşı koruma sağlandığı için "beyaz listeye" alındığını, diğer durumlarda potansiyel olarak sorunlu içeriğin incelemelerinin yapılmadığını bildirmektedir.

Journal'a göre, "Beyaz listedeki" hesaplar, Hillary Clinton'ın "pedofil halkalarını" örtbas ettiği ve o zamanki Başkan Donald Trump'ın sığınma arayan tüm mültecileri "hayvanlar" olarak adlandırdığı yönündeki iddiaları paylaştı.

Raporda, XCheck'in 2020'de en az 5,8 milyon kullanıcıyı kapsayacak şekilde büyüdüğü belirtildi.

Facebook, üç yıl önce çapraz kontrolle ilgili bir gönderide, profilin, sayfanın veya içeriğin kaldırılmasını korumadığını, ancak "kararımızın doğru olduğundan emin olmak için yapıldığını" söyledi.