İlk tamamen sivil SpaceX uçuşu uzaya gidiyor

KENNEDY UZAY MERKEZİ: Dört uzay turisti taşıyan bir SpaceX Falcon 9 roketi, tamamen sivil bir ekiple dünyayı yörüngeye alan ilk görev için Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Çarşamba gecesi fırlatıldı.

Roketin dokuz motoru saat 20:02'de (Perşembe 0002 GMT) Dünya'dan uzaklaşmaya başladığında devasa bir ateş topu gökyüzünü aydınlattı.

Yaklaşık 12 dakika sonra, mürettebat yörüngeye girerken Dragon kapsülü roketin gönderme aşamasından ayrılırken, yeniden kullanılabilir ilk aşama bir deniz mavnasına dikey iniş için Dünya'ya geri döndü.

Uçağı kiralayan 38 yaşındaki milyarder Jared Isaacman, "Daha önce birkaç kişi gitti ve birçoğu da takip etmek üzere" dedi.

Uzay gemisinin yörüngesi, onu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) daha derin olan 357 mil (575 kilometre) yüksekliğe götürecek.

Üç gün boyunca gezegenin etrafında döndükten sonra, tamamı Amerikalı olan dört kişilik mürettebat Florida kıyılarından aşağı inecek.

"#Inspiration4 lansmanı bize özel sektörle ortak olduğumuzda neler yapılabileceğini hatırlatıyor!" Lansman öncesinde NASA yöneticisi Bill Nelson'ı tweetledi.

Ticari kapasite oluşturmak, 2011 yılında kurulduğundan beri NASA'nın ticari ekip programının vizyonu olmuştur.

- Zor eğitim -

SpaceX, Shift4 Payments'ı kuran ve aynı zamanda hevesli bir havacı olan lise terk Isaacman'a yolculuğun neye mal olduğunu açıklamadı. Ancak fiyat etiketi on milyonlarca doları buluyor.

Isaacman'ın üç ekip arkadaşı bir yarışmayla seçildi ve hikayeleri bir Netflix belgeselinde izlendi.

Pediatrik kanserden kurtulan Hayley Arceneaux, 29 yaşında bir doktor asistanıdır. Yörüngeye giren en genç Amerikalı ve uyluk kemiğinin bir kısmına protez takan ilk kişi olacak.

42 yaşındaki Chris Sembroski, şu anda havacılık ve uzay veri mühendisi olarak çalışan bir ABD Hava Kuvvetleri gazisi.

51 yaşında bir yerbilimci ve eğitimci olan Sian Proctor, 2009 yılında NASA için astronot olmak üzere neredeyse seçildi.

O sadece uzaya giden dördüncü Afrikalı-Amerikalı kadın.

Rainier Dağı'na tırmanmayı, yüksek G kuvveti koşullandırmasını ve parabolik bir uçuşta ağırlıksızlığın tadına varmayı içeren altı aylık bir eğitim boyunca birbirlerine bağlandılar.

Görev, Tennessee'nin önde gelen tesislerinden biri olan St Jude's Çocuk Araştırma Hastanesi için 200 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Arceneaux orada çocukken tedavi gördü ve şimdi orada çalışıyor.

Mürettebat yanlarına çeşitli nesneler alacak - bir ukulele, uzay birası üretmeye yönelik şerbetçiotu ve değiştirilemez tokenler olarak bilinen birkaç dijital varlık - ve bu amaç için açık artırmaya çıkarılacak.

Uçuş boyunca, uzayın sağlık üzerindeki etkilerini incelemek için kalp atış hızı ve uyku gibi biyolojik veriler ve bilişsel kapasiteleri analiz edilecek.

Ejderha, ilk kez, manzarayı görmek için şimdiye kadarki en büyük uzay penceresi olan bir kubbe gözlem kubbesi ile donatıldı. Kubbe, Dragons'ta ISS ile kenetlenmek için kullanılan olağan mekanizmanın yerini alıyor.

- Alanın özelleştirilmesi -

Hayırsever ve bilimsel yönlerin ötesinde, misyonun belirtilen hedefi, kozmosun uzun yıllardır astronot olarak seçilmemiş ve eğitilmemiş insanlar için erişilebilir olduğunu kanıtlayarak, uzayın demokratikleşmesinde bir dönüm noktasını temsil etmektir.

SpaceX için bu, çok gezegenli bir insanlığa - kurucu ve CEO Musk'ın nihai vizyonuna yönelik ilk adımdan başka bir şey değildir.

Uçuş tamamen otomatik kalmalıdır, ancak mürettebat, acil bir durumda kontrolü ele alabilmek için SpaceX tarafından eğitilmiştir.

Uzay macerası, milyarderler Richard Branson ve Jeff Bezos'un son sınıra ulaşmak için verdikleri mücadelenin damgasını vurduğu bir yazı sona erdiriyor.

Virgin Galactic'in kurucusu Branson, başarıya ilk olarak 11 Temmuz'da ulaştı ve onu dokuz gün sonra Blue Origin patronu izledi.

Ancak bu uçuşlar yalnızca birkaç dakikalık ağırlıksızlık sunuyordu. SpaceX'in misyonu çok daha iddialı - 2000'lerde Rus Soyuz roketleriyle sözleşme yapan özel bir şirket tarafından düzenlenen uçuşlar turistleri ISS'ye götürdü.

Bu, ABD uzay ajansı NASA için ISS'ye 10 astronot gönderen SpaceX'in dördüncü mürettebatlı görevidir.