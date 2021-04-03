533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verileri sızdırıldı

Facebook sosyal medya uygulamasında bulunan bir açık nedeniyle 533 milyon kişinin bilgileri olmaması gereken adreslerde paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirenler tarafından gelen açıklamada bu bilgilerin ücretsiz şekilde dağıtıldığı belirtildi. Paylaşılan bilgilerin arasında kişilerin en temel bilgileri olan mail adreslerinden, konum, isim, soyisim ve telefon numarası bulunuyor.

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106 ülkeden bilgiler topladılar

106 ülkeden elde edilen kullanıcı bilgileri paylaşılırken söz konusu kullanıcıların 32 milyonu ABD ülkesinden 11 milyonu Birleşik Krallık'ta olan kullanıcılardan elde edilmiş. Twitter üzerinden paylaşım yapan UnderTheBreach adındaki kullanıcı durumu gün yüzüne çıkaran kullanıcılardan birisi. Gelen yeni bilgilere göre bilgilerin aslında 2019 senesine ait eski bilgiler olduğu belirtiliyor. Ancak bu konuda henüz bir açıklama resmi olarak yapılmadı. Kullanıcılar buna benzer bir olayı yakın zamanda Y.-sepeti üzerinden de yaşadılar.