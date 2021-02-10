Whatsapp uygulaması için yeni özellik

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Whatsapp uygulaması için yeni özellik
Whatsapp uygulaması için yeni özellik admin Tarih: 2021-02-10 Saat: 00:44:47
Güncelleme : 2021-02-10 00:44:47Bu içerik 32 kez okundu.
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Whatsapp uygulaması için yeni özellik

Facebook bünyesinde olan whatsapp uygulamasının yeni bir açıklamasında bir güncelleme gelerek yeni bir özellik ekleneceği belirtildi. Whatsapp uygulamasının bir süredir betası üzerinde kullandırdığı özelliğin artık resmi uygulamasına da kullanıma açılacağı belirtildi.

Videolardan ses kaldırma özelliği

Whatsapp ekleyeceği bu özelliği son derece kullanışlı bir uygulama olarak gördü ve uygulamada bir süredir test ediliyor. Artık video gönderme işleminde videonun sesini kaldırmanın mümkün olduğu belirtildi. Kişisel verilerin gizliliği konusunda da yapılan paylaşımlarda en son gelen bilgilerde bu zorunlu güncellemenin ertelendiği belirtildi.

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