Atalanta Ve Ajax Yenişemedi

Son dönemlerde yükselişe geçen iki ekip Ajax ve Atalanta İtalya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ekip Ajax oldu. 30 dakikada Tadic'in penaltıdan attığı golle de 1-0 öne geçen Ajax, bu golün üstünden 8 dakika sonra ise Lassina Traore ile iki sıfırlık skoru yakaladı. Ataklarına devam eden ve Atalanta'yı adeta kendi yarı sahasında boğan Ajax takımı, ikinci yarıya girildiğinde ise bambaşka bir futbol sergilemeye başladı. Atalanta'nın biraz daha kontrolü elinde tuttuğu ikinci yarıda 54. dakikada Duvan Zapata ile birlikte takımını 2-1'lik skora taşıyan oyuncu oldu. Bu golden sonra daha da umutlanan Atalanta takımı ataklarını sıklaştırdı ve Ajax'a karşı adeta bambaşka bir ikinci yarı oynamaya başladı. Bu golden sonra henüz 6 dakika ile geçmesine rağmen yine aynı isim Duvan Zapata sahneye çıktı ve de takımını 2-2 eşitliğe sağlamasına neden oldu. Mücadele bu dakikadan sonra bambaşka bir futbol sergileyen Atalanta ve bu futbola karşı koyamayan Ajax'ın birbirlerine karşı galip gelmeye çalışması ile sürüp gitti. Mücadelede başka gol olmayınca 2-2'lik eşitlik her iki takımın da 1 puan almasına neden oldu.

Hafta Arasında 13-0’Lık Bir Galibiyet Gelmişti

Ligte oynanan hafta içi Venlo ile karşılaşan Ajax, 13 gollü bir galibiyet ile adeta rekor kırmıştı. 4-3-3 defans taktiği ile sahaya çıkan takım ligde ikinci sırada bulunmasına rağmen attığı gol averajı ile pek çok takımın önüne geçmesini bilmişti. Venlo takımına karşı oynanan mücadelede tribünde seyircisiz oynanan mücadelede deplasmanda oynamasına rağmen 13 gol birden bulan Ajax, rekor bir skor yakaladı ve de liderlik sırasına yükselecek şekilde puanına tamamladı. Hollanda ligine yeni bir soluk getirerek bambaşka bir futbol oynatan Ajax takımı 65 yıldır bulunduğu ligde uzun yıllardır şampiyon olması ile ön plana çıkıyor. Son dönemde ise ortaya koymuş oldu performansı ve de oyuncuları parlatıp farklı liglere satması ile bilinen Ajax, 288 milyon Euro değerindeki kulüp kadrosu ile de tarih yazmaya devam ediyor.

Son Yıllarda Yükselişe Geçen İki Takım

Hem Ajax hem Atalanta son yıllarda özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final müsabakalarında forma giymiş oyuncuları ile tecrübe kazanmaya devam eden iki kulüp olarak ön plana çıkıyor. Oynadıkları oyun ile hem taraftarın göz zevkini doyuran hem de teknik ekip başarısı ile sonuçlanan futbol örneği gösteren iki futbol takımı büyük takımlara karşı oynamış oldukları futbol ile kulüp piyasa değerlerinin futbol oynandığında ne kadar önemsiz bir bilgi olduğunu bizlere kanıtlanmış oldular. Kendilerinden 4-5 kat daha fazla maliyet ile kurulmuş takımlara karşı oynadıkları futbol ile adeta futbol şöleni yaşatan takımlar, aynı zamanda da hem altyapılarından yetişmiş hem de başka kulüplerden genç yaşta transfer edilmiş oyuncularıyla başarılarına başarı katmaya devam ediyorlar.