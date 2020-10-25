E-devlet üzerinden internet aboneliği iptal edilebilir oluyor

İnternet aboneliği ve telefon aboneliği iptal edilmesi konusunda sorun yaşayanlar için bir müjde gibi olan bu özellik sayesinde artık kısa bir işlemle internet ve telefon aboneliğinden iptal işlemleri yapılabilecek.

BTK düzenleme yaptı

BTK yaptığı düzenleme sonrasında abone sayısı yaklaşık 200 binden fazla olan firmaların hizmetlerine ait olan abonelik iptal işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesini mümkün kılıyor.

Sadece iptal için değil

Birçok uğraştırıcı iş yerine kısa bir kaç işlem yapılarak artık abonelik iptal edilebilecek. Ayrıca işletmeciler abonelerin nakil,devir ve hat dondurma gibi bir takım işlemlerini de e-devlet üzerinden başvuru geldiği zaman uygulamak zorundalar.