Bitcoin için Yasal Yükümlülükler Nelerdir?

Bitcoin için herhangi bir yasal yükümlükük Dünya genelinde bulunmamaktadır. Bitcoin al, bitocin satın al ve diğer amaçlar ile gönderimlerde anonimlik ön planda olması sebebi il herhangi bir izleneme olasılığı yoktur. Bu nedenle izlenemeyen bir şeye denetleme yapmak imkansız hale gelir. Bazı ülkeler bu duruma karşı denetim ve yasal yükümlükler belirlemeye çalışsa da bunu başaramamışlardır. Bitcoini şu şekilde açıklayabiliriz. Türk Lirası gibi yerel ve gerçek bir para birimi olarak düşünün. Türk Lirasının değerini Merkez Bankasında bulunan altın rezervleri güvence ediyor. Merkez bankası olası bir değer sıfırlanması durumunda altınlar ile karşılığını verebileceğine dair verdiği bu güvence ile Türk Lirası ile işlem yapılmasını sağlıyor. Türkiye ekonomisi üyüdükçe Türk Lirası değeri de doğal olarak altın rezervinin artması sebebi ile artıyor. Bitcoin de bunun gibi güvence kullanıcılar. Kullanıcı sayısı arttıkça değer artıyor.

Bitcoin Neden Değerli?

Bitcoin sayısının bir üst sınırı mevcuttur. Yani özel ağa yerleştirilen bu kripto para birimi için belirlenen maksimum üretim sayısı mevcuttur. Bu neden ile bir yerden sonra değerinin düşmesi zorlaşacaktır. Bunu göz önüne alarak artan kullanıcı sayısı ile doğru orantılı olarak sınırlı sayıda olan bu kripto para birimi değeri artacaktır. Ayrıca 1 Bitcoin kullanıcı sayısının artmasında anonim olmasının payı büyüktür. Ve gittikçe önem kazanan bu anonim para trasnferleri nedeni ile kullanıcı sayısının zaman geçtikçe daha da fazla artacağı düşünülmektedir. Btc İzi sürülemez ve denetlenemez para birimleri sadece gizli transferleri hedefleyen gizli kişilerin değil her yerden takip edildiğimiz alışkanlıklarımızın ezberlendiği şu dönem de standart bir internet kullanıcısının bile ihtiyaç duyduğu hizmet haline gelmiştir. Sizde aldığınız bir çikolatanın gizli kalmasını istemez misiniz? Sadece online hizmetler de değil bu hızla gitmesi durumunda market ve sokaktaki büfelerden bile Bitcoin ile alışveriş yapabileceğimizi öngörmekteyiz. Her alanda ve her yerde karşımıza çıkacak ve kullanılabilir olan bu para birimi için bazı ülkeler atm sistemi bile kurmuşlardır. Günümüzde ilgi çeken ve değerini günden güne artıran kripto para birimi yatırımcıların da kazanç kapısı haline gelince mevcutta bulunan değer ve popülerliğini kat be kat artırmıştır