WhatsApp’ta kaybolan fotoğraflar

Farklı uygulamalarda aslında görülen bir güvenlik önlemi olarak kullanılan bu özellik şimdi çok fazla medya paylaşımı yapılabilen Whatsapp uygulamasında da kullanıma açılıyor.

İnternete bir rapor sızdırıldı

İnternet üzerinde sızdırılan bir rapor sonrasında Whatsap ekibinin bu konuda çalıştığı görüldü ve bir süre içinde otomatik olarak tekrar kullanılamayan bir fotoğraf paylaşım sistemi oluşturuyor.

Fotoğraf otomatik olarak silinecek

Yani bir medya paylaşımı yapacağınız zaman artık bir süre belirliyorsunuz ve o süre içinde gören kullanıcılar o medyayı görebiliyor ancak o süre sonrasında fotoğraf bir daha açılmamak üzere kaldırılıyor.

Güvenlik önlemi değil

Bu tür önlemler aslında güvenlik önlemi olarak alınacak olarak gözükse de aslında bu gibi önlemleri çok basit işlemlerle geçilebildiği için Whatsapp firması bu özelliği kullanıcılara bir yenilik olarak sunacaktır yani güvenlik adı altında sunulmayacaktır.