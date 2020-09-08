Kocaeli'de "mesafe engeli" tanımayanlar spor yaptı

Kocaeli'de yaklaşık 100 anne, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak stadyumda spor yaptı.

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Kocaeli'de
Kocaeli'de Seo baz Tarih: 2020-09-08 Saat: 16:49:14
Güncelleme : 2020-09-08 16:49:14Bu içerik 26 kez okundu.
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Büyükşehir Belediyesince "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" projesi çerçevesinde, yeni normal hayata geçilmesinin ardından "Mesafe spora engel değil" sloganıyla yaklaşık 100 anne ve çocuklarının katılımıyla etkinlik Mobilbahis

düzenlendi.

Etkinlikte yapılan mobilbahis giriş egzersizler, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık havada gerçekleştirildi.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'ndaki etkinliğe katılan 100'e yakın anne spor yaparken, çocukları da kendileri için kurulan parkurlarda mobil bahis yarışarak ter attı.

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