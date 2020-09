Boku no hero academia, anime izle

Son dönemin efsanesi olmaya aday Boku no hero academia, süper kahramanların vızır vızır ortalıkta dolaştığı bir evreni öykülendiriyor. 2014 yılında bu yanan yayınlanan manga serisi, dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Aynı şekilde 2015 yılından bu yanan yayınlanan anime serisinin 4. Sezonu 2019 yılında yayınlanmıştı. 5. Sezonunun geleceği trailerla duyurulan animenin, bu sezon hazırlıkları sürüyor. Dünya genelinde sürekli artan bir hayran kitlesi bulunan anime serisi, eşsiz bir öyküye ve çok sayıda kahramana da sahip olmasıyla ilgi çekiyor. 4 Yaşına kadar insanlarda süper güçlerin oluşmasına neden olan yeni bir durumla karşı karşıya kalan dünyada ki yaşam, bununla baş etmek için bir kahramanlar ordusu oluşturuyor. Gönüllü olarak süper güçlerini süper kahraman olarak kullananların dışında, süper güçlerini kötü amaçlar doğrultusunda kullanan bir çoğunluk da bulunuyor. Kimde yeteneğin geliştiği net olarak anlaşılamadığından, kontrol edilmesi de mümkün olmuyor. Bununla birlikte, oluşturulan karaman okullarında, kahramanların güçlerini iyi taraf için nasıl kullanacağı öğretiliyor. Boku no hero academia izle bir süper kahraman öyküsü gibi görünse de, ana kahramanımızın güçleri yok.

Bir Güç Sahibi Olmak İçin Neler Yapardı

Öykümüzün kahramanı Midoriya İzuku, süper kahramanları çok seven, bir gün onlar gibi olmak isteyen bir çocuk. Ancak ortaya çıkıyor ki, İzuku bu durumdan etkilenmemiş ve hiçbir süper gücü gelişmiyor. Dünya nüfusunun % 80’ inini etkileyen bu durum onu etkilememiş. Buna rağmen hayalinden vazgeçmeyen ve bir gün süper kahraman olabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan kahramanımızın, bu yolda karşılaştığı maceraları izliyoruz. Özellikle Naruto’ nun final yapmasıyla birlikte boşlukta kalan hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Boku no hero academia, ona benzemese de, farklı ve başarılı bir fantastik dünya oluşturdu. Anime izle linkine tıklayarak, Boku no hero academia’ nın tüm sezonlarına ulaşabilir, tüm bölümlerini yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ülkemizin en büyük anime arşivlerinden birine ulaşabilecek ve istediğiniz tüm animeleri kolayca izleme şansı bulacaksınız. En güncel ve yanı sıra efsaneye dönmüş en iyi animelerden oluşan arşivimiz, sürekli güncellenmeye de devam ediliyor.